Neue Trocknungstechnologie für anspruchsvolle Converting-Prozesse

Mit dem Flat Drying Module (FDM) erweitert die Nordmeccanica Group ihr Technologieportfolio um einen neu entwickelten Trocknungstunnel für Beschichtungs- und Kaschierprozesse. Die Lösung wurde speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen präzise Trocknungsbedingungen, stabile Bahnführung und eine hohe Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Prozessanforderungen entscheidend sind.

In modernen Converting-Prozessen steigt der Druck, Produktionsgeschwindigkeiten zu erhöhen und gleichzeitig die Prozessstabilität zu sichern – insbesondere bei komplexen Beschichtungssystemen, funktionalen Lacken oder sensiblen Substraten. Das Flat Drying Module soll hier eine robuste und leistungsfähige Lösung bieten, die gezielt auf diese Anforderungen ausgerichtet ist.

Modulare Bauweise für flexible Anlagenkonzepte

Das FDM basiert auf einer modularen Architektur und ist in 6- oder 9-Meter-Segmenten verfügbar. Dadurch lässt sich die Trocknungsstrecke exakt an die jeweiligen Produktionsbedingungen und Anlagenlayouts anpassen.

Diese Flexibilität ermöglicht es, die Verweilzeit und Trocknungsleistung präzise auf unterschiedliche Beschichtungsprozesse abzustimmen. Das ist ein wichtiger Faktor etwa bei lösemittelbasierten Klebstoffsystemen, Barrierelacken oder funktionalen Beschichtungen.

Stabile Bahnführung im Trocknungsprozess

Für den Materialtransport durch den Trocknungstunnel setzt Nordmeccanica auf spezielle, motorisierte Walzen, die eine gleichmäßige und kontrollierte Bahnführung gewährleisten. Dies trägt zu einer stabilen Bahnspannung und damit zu einer hohen Prozesssicherheit bei – insbesondere bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten oder dünnen Folienmaterialien.

Wartungsfreundliche Konstruktion

Ein weiteres Merkmal des Systems ist das wartungsoptimierte Design. Abnehmbare Luftdüsen erleichtern die Reinigung sowie Inspektions- und Wartungsarbeiten. Dadurch können Stillstandszeiten reduziert und die Anlagenverfügbarkeit verbessert werden.

Zwei Tunnelgeometrien verfügbar

Das Flat Drying Module ist in zwei Varianten erhältlich:

Bogentunnel (Standard) für eine bewährte und stabile Luftführung

Flacher Tunnel (optional) für Anwendungen, die eine besonders gleichmäßige Verteilung des Luftstroms gewährleisten

Durch diese Wahlmöglichkeit kann die Trocknungseinheit gezielt an unterschiedliche Prozessbedingungen angepasst werden.

Option für Hochleistungsanlage Super Combi 5000

Darüber hinaus ist das FDM als exklusive Konfigurationsoption für die Hochleistungs-Kaschier- und Beschichtungsmaschine Super Combi 5000 verfügbar. Die Integration erweitert die Prozessflexibilität der Plattform und ermöglicht eine noch präzisere Auslegung komplexer Beschichtungs- und Kaschieranwendungen.

Mit dem Flat Drying-Module reagiert die Nordmeccanica Group auf die steigenden Anforderungen der Verpackungsdruck- und Converting-Industrie. Das System unterstreicht den Trend zu stärker modularen und anwendungsspezifisch konfigurierbaren Anlagenlösungen im modernen Converting.