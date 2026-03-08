Wachstum durch nachhaltige Hochbarriere-Verpackungen

Extrusionslaminierung

Die Extrusionslaminierung bleibt eine Schlüsseltechnologie im Converting von flexiblen Verpackungen. Neue Marktanalysen zeigen steigende Investitionen in Anlagen und Prozesse – vor allem getrieben durch nachhaltige Verpackungskonzepte, recyclingfähige Laminatstrukturen und wachsende Anforderungen an Barriereeigenschaften.

Extrusionslaminierung im Fokus der Verpackungsindustrie

Die Extrusionslaminierung spielt weiterhin eine zentrale Rolle in der Produktion flexibler Verpackungen. Laut aktuellen Marktanalysen wird die Nachfrage nach Extrusionslaminieranlagen in den kommenden Jahren kontinuierlich wachsen. Haupttreiber sind steigende Anforderungen an nachhaltige Verpackungslösungen sowie leistungsfähige Barriereverpackungen für Lebensmittel, Pharmazeutika und Konsumgüter.

Im Converting ermöglicht das Verfahren die effiziente Verbindung verschiedener Substrate – etwa Kunststofffolien, Papier oder Aluminium – mit thermoplastischen Polymerschichten. Auf diese Weise entstehen funktionale Multilayer-Strukturen mit gezielt einstellbaren Barriereeigenschaften gegenüber Sauerstoff, Feuchtigkeit oder Licht.

Nachhaltigkeit verändert Laminatstrukturen

Mit zunehmendem Fokus auf Kreislaufwirtschaft und Recyclingfähigkeit verändert sich auch die Struktur flexibler Verpackungen. Markenartikler und Verpackungshersteller setzen verstärkt auf:

mono-materialbasierte Laminatstrukturen

reduzierte Schichtdicken (Down-Gauging)

recyclingfähige flexible Verpackungen

Moderne Extrusionsanlagen ermöglichen eine präzise Applikation sehr dünner Polymerschichten. Dadurch lassen sich Materialeinsatz und CO₂-Fußabdruck reduzieren, ohne die funktionalen Eigenschaften der Verpackung zu beeinträchtigen.

Investitionen in Extrusion- und Coextrusion-Technologie

Auch regulatorische Entwicklungen treiben Innovationen voran. Insbesondere strengere Anforderungen an die Recyclingfähigkeit von Verpackungen führen dazu, dass Converter und Verpackungshersteller verstärkt in neue Extrusions- und Coextrusions-Technologien investieren.

Maschinenhersteller reagieren darauf mit flexiblen Anlagenkonzepten, die sowohl klassische Multilayer-Verbundmaterialien als auch recyclingfähige Mono-Material-Strukturen verarbeiten können.

Schlüsseltechnologie im Converting

Vor diesem Hintergrund bleibt die Extrusionslaminierung eine der wichtigsten Prozesstechnologien im Converting-Sektor. In Kombination mit modernen Druck-, Beschichtungs- und Veredelungsverfahren eröffnet sie neue Möglichkeiten für leistungsfähige und zugleich nachhaltigere flexible Verpackungen.