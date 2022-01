XSYS rotec Sleeves and Adapters

Zuverlässige Produktion in Nordamerika

XSYS hat ein strategisches Investitionsprogramm umgesetzt, um die Kundenbetreuung in Nordamerika zu verbessern. Dies umfasst die Erweiterung der rotec-Anlagen in Asheville, North Carolina, wo Sleeves und Adapter hergestellt werden.

Pünktliche Lieferung gewährleistet

Die aktuellen Herausforderungen des Marktes, verursacht durch die weltweite Pandemie, haben die Lieferzeiten aus Europa stark verlängert, was bei einigen Herstellern zu Lieferschwierigkeiten geführt hat. XSYS rotec Sleeves and Adapters verfügt über umfassende Fertigungskapazitäten vor Ort in den USA und bietet weiterhin eine zuverlässige Lieferung aus dem gesamten rotec-Sortiment ohne Unterbrechungen.

Nach der Installation einer neuen Anlage zur Herstellung von rotec-Offset-Sleeves in den USA fertigt das Werk in Asheville nun das komplette Portfolio an rotec-Sleeves und Adaptern für schmal-, mittel- und breitbahnige Flexo- und Offsetdruckmaschinen. Die Sleeves und Adapter werden auftragsbezogen entsprechend der angegebenen Wandstärken, Längen und Sonderwünschen hergestellt.

Schnellere Lieferzeiten möglich

Für Kunden, die noch schnellere Lieferzeiten wünschen, bietet XSYS rotec Sleeves and Adapters ein spezielles Eilprogramm an, das die Lieferzeiten für die Hauptproduktlinien erheblich verkürzt. Während die Standardvorlaufzeit für rotec Blue Light Sleeves 15 Tage für einen Satz von 10 Stück beträgt, verkürzt sich diese mit dem Eilprogramm auf nur 6 Tage. rotec High Performance Sleeves und rotec Premium Sleeves können in 18 Tagen geliefert werden, was sich mit dem Eilprogramm auf 7-8 Tage reduziert.