Strategische Partnerschaft für hochopake Weißdrucke

Sandon Global und XSYS

Der britische Rasterwalzenhersteller Sandon Global hat eine strategische Partnerschaft mit XSYS, einem Anbieter von Druckvorstufenlösungen, geschlossen, um Druckereien, die flexible Verpackungen produzieren, bei der Umsetzung von Weißdrucken mit hoher Opazität zu unterstützen. Durch die Kombination ihrer Expertise bieten beide Unternehmen eine Lösung, die sowohl hohe Druckqualität als auch Kosteneffizienz gewährleistet.

Vor der Drupa 2024 arbeiteten Sandon Global und XSYS zusammen, um bestehende sowie neue Technologien zu verbessern und zu integrieren. Diese Partnerschaft bietet Flexodruckereien betriebliche, finanzielle und nachhaltige Vorteile.

Anzeige

Umfangreiche Drucktests

In aktuellen Tests zeigte die Kombination der High Volume Process (HVP)- und Fluid FP-Rasterwalzengravuren von Sandon Global mit der Woodpecker Nevis-Oberflächenrastertechnologie von XSYS, dass dieselbe Weißopazität mit geringerem Näpfchenvolumen erreicht werden kann. Dies führte zu reduziertem Farbverbrauch, Kosteneinsparungen, gesteigerter Druckgeschwindigkeit und verbesserter Betriebseffizienz.

Paul Mitchell, Regional Sales Manager UK & Ireland bei Sandon Global, erklärt: „Weiß macht etwa 50 % der Farbkosten im Flexodruck aus. Da Druckereien unter dem Druck stehen, die Qualität zu erhöhen und gleichzeitig Kosten zu senken, war es für uns eine logische Entscheidung, eine Lösung für dieses Problem zu finden. In Zusammenarbeit mit XSYS haben wir unser Fachwissen in den Bereichen Rasterwalzengravuren und Plattenbebilderung eingebracht, um Weißdrucke mit hoher Opazität und ohne Pinholes zu realisieren – und das ohne zusätzliche Kosten. So unterstützen wir Druckereien dabei, die passende Gravur für ihre Anforderungen zu finden und gleichzeitig Effizienzsteigerungen zu erzielen.“

Die HVP-Gravur von Sandon Global kombiniert eine hohe Linienauflösung mit großem Volumen durch ein einzigartiges Gravurdesign, wodurch Volltonflächen und Rastertöne auf derselben Platte gedruckt werden können. Dies stellt einen Vorteil gegenüber herkömmlichen 60°-Gravuren dar, bei denen entweder nur das Volumen oder die Linienanzahl optimiert werden können, jedoch nicht beides gleichzeitig.

Fluid FP ist eine Weiterentwicklung der HVP- und IPRO-Gravuren von Sandon Global und zeichnet sich durch eine halbkanalisierte Struktur aus, die einen kontrollierten Farbfluss und eine präzise Volumenkontrolle ermöglicht.

Paul Mitchell betont zur Partnerschaft: „Wir freuen uns, mit XSYS zusammenzuarbeiten, um Technologien zu vereinen, die Weißdrucke mit hoher Deckkraft bei geringerem Farbvolumen ermöglichen, ohne die Druckqualität zu beeinträchtigen. Zusätzlich bietet diese Lösung klare Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit: höhere Druckgeschwindigkeit, reduzierter Farb- und Lösemittelverbrauch sowie geringerer Energieaufwand bei der Farbtrocknung.“

Stuart Robinson, Technical Account Manager bei XSYS, ergänzt: „Druckereien stehen unter dem ständigen Druck, produktiver und kosteneffizienter zu arbeiten, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. XSYS entwickelt kontinuierlich innovative Technologielösungen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Unsere Woodpecker Nevis-Oberflächenraster, entwickelt für die ThermoFlexX TFxX-Imager, optimieren die Weißübertragung und verbessern die Deckkraft deutlich.“

Im Rahmen der Versuche stellte XSYS nyloflex FTV-Flexodruckplatten zur Verfügung, die auf einem ThermoFlexX TFxX 80D-Belichter mit Woodpecker Nevis-Oberflächenraster und UV-LED-Belichtung auf einer Catena E80 hergestellt wurden. Dadurch konnte das Näpfchenvolumen von 10,5 cm³/m² auf 6,5 cm³/m² reduziert werden, ohne die Druckqualität zu beeinträchtigen.

Fazit

Robinson sagt, dass diese Lösung zu Einsparungen von bis zu 20 % bei der weißen Druckfarbe führt und es ermöglicht, den Weißdruck von zwei auf einen Durchgang zu reduzieren. Der geringere Farbverbrauch und die gesteigerte Druckgeschwindigkeit erhöhen die Gesamtanlageneffektivität (OEE) und senken die Betriebskosten (TCO).