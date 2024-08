Marktführerschaft mit moderner Plattentechnologie

Clicheria DP Studio

Clicheria DP Studio, ein 1990 gegründetes Prepress-Unternehmen mit Sitz in Londrina im Norden von Paraná, Brasilien, beschäftigt 70 Mitarbeiter und beliefert Kunden in den Bereichen Etiketten und flexible Verpackungen mit hochwertigen Fotopolymerplatten für den Flexodruck. Das Unternehmen hat kürzlich seine Produktionskapazitäten durch die Integration des ThermoFlexX Catena-E 80 Belichters von XSYS erweitert. Mit dieser Investition untermauert Clicheria DP Studio seine führende Position nicht nur in Brasilien, sondern auch in den Märkten von Bolivien und Paraguay.

Um weiterhin an der Spitze der Branche zu bleiben, setzt Clicheria DP Studio auf kontinuierliche Investitionen in modernste Technologien zur Bebilderung und Verarbeitung von Flexo-Druckplatten. Durch die Partnerschaft mit XSYS hat das Unternehmen den ThermoFlexX Catena-E 80 installiert, der modernste UVA-LED-Technologie für die Haupt- und Rückbelichtung von Flexodruckplatten in Größen von bis zu 1270 x 2032 mm nutzt. Diese Technologie gewährleistet eine präzise Bildwiedergabe, stabile Flat-Top-Dots und die Darstellung feinster Oberflächenmikrostrukturen, wie z.B. Woodpecker.

Diese technische Aufrüstung harmoniert perfekt mit den bereits bei Clicheria DP Studio verwendeten XSYS-Platten, insbesondere der nyloflex NEF. Diese Platte ist speziell auf LED-Belichtungstechnologien wie die des Catena-E abgestimmt und trägt entscheidend zu hervorragenden Flat-Top-Dot-Ergebnissen bei. Das Resultat: ein optimierter Farbauftrag und eine hohe Deckkraft im Druck.

„Der neue ThermoFlexX Catena-E 80 hat unsere Erwartungen durch seine Robustheit und Leistungsfähigkeit weit übertroffen“, so Agnaldo Moraes, Technischer Verkaufsleiter bei Clicheria DP Studio. „Die ersten mit dieser Anlage produzierten Platten führten insbesondere im Lichterbereich zu signifikanten Verbesserungen. Darüber hinaus zeichnet sich die Maschine durch ihre hohe Produktivität und ihren geringen Energieverbrauch aus.“

Modulares und zukunftssicheres System

Der Catena-E 80 wurde als offenes System konzipiert und fügt sich nahtlos in den bestehenden Workflow von Clicheria DP Studio ein. Mit einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche, die auf dem neuesten Windows-Betriebssystem basiert, und einem Full-HD-Touchscreen gestaltet sich die Bedienung schnell und unkompliziert.

Ein weiteres herausragendes Merkmal des Catena-E 80 ist sein modulares Design. Der Belichter ist für die nahtlose Integration mit anderen Catena-Modulen ausgelegt und bietet somit einen klaren Weg zur vollständigen Automatisierung der Plattenherstellung. „Natürlich denken wir immer an die Zukunft. Die Möglichkeit, auf eine vollautomatische Plattenherstellungslinie aufzurüsten, hat uns bei der Entscheidung besonders überzeugt“, sagt Domingos Rocha, Direktor von Clicheria DP Studio.