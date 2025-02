Welche Entwicklungen, Trends und Herausforderungen erwarten Sie persönlich für die Verpackungsdruckindustrie im Jahr 2025?“

Hermann Veismann (Managing Director Business Unit Printing & Finishing, Windmöller & Hölscher KG)

Die dringendsten Herausforderungen der Druckindustrie sind Flexibilität, Nachhaltigkeit und der Mangel an Fachkräften. Dies sind globale Trends, die uns schon seit einiger Zeit begleiten.

Die Technologien, die auf großen Messen wie der Drupa 2024 vorgestellt werden, spiegeln diese Herausforderungen wider – angetrieben von externen Einflüssen und nicht vom Druckprozess selbst. Als Hersteller von Druckmaschinen ist es unsere Verantwortung, uns diesen Themen zu stellen und unseren Kunden Lösungen zu bieten, damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Ein Beispiel sind kürzer werdende Druckaufträge, die durch Marketing- und soziale Faktoren bedingt sind und zu einer größeren Vielfalt und einer steigenden Nachfrage nach Sondereditionen und kleineren Verpackungsgrößen führen.

Gleichzeitig müssen Druckmaschinen effizienter werden und Ressourcen besser nutzen. Dies bringt sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile mit sich – ein unverzichtbares Kriterium in einer Zeit, in der Umweltbewusstsein und Rentabilität Hand in Hand gehen müssen.

Ein weiteres globales Problem, das die Branche vor Herausforderungen stellt, ist der Fachkräftemangel. Dieses Problem betrifft nicht nur die Druckindustrie, sondern stellt auch ein erhebliches Hindernis für unsere Kunden dar – etwas, von dem wir in vielen Gesprächen hören.

Da es immer schwieriger wird, erfahrenes Personal zu finden, das mit der Komplexität des Prozesses umgehen kann, müssen sich unsere Druckmaschinen anpassen. Sie müssen intelligenter, automatisierter und für weniger erfahrene Benutzer einfacher zu bedienen sein. Indem wir die Bediener bei ihrer Arbeit an der Maschine unterstützen, helfen wir unseren Kunden, produktiv zu bleiben und für die Zukunft gerüstet zu sein.

Bei Windmöller & Hölscher hat dies zu bedeutenden Entwicklungen geführt, die wir zur Drupa 2024 auf den Markt gebracht haben. Dazu gehört unsere brandneue Alphaflex CI-Flexodruckmaschine, die speziell für die Herausforderungen größerer Flexibilität, verbesserter Nachhaltigkeit und des Fachkräftemangels entwickelt wurde. Ein weiteres Beispiel ist Easy-Setup, ein neues Mitglied unserer EASY-Familie, das Bediener unterstützt und auch weniger erfahrene Bediener sicher durch die entscheidenden Schritte des Prozesses führt. In unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeiten wir außerdem an der Entwicklung eines Digitaldruckkonzepts, das den wachsenden Anforderungen nach noch mehr Vielfalt und noch kleineren Auflagen gerecht wird.

Der Druck selbst hat sich nicht grundlegend verändert. In 2024 haben wir auf 70 Jahre Zentralzylinder-Flexodruckmaschinen für flexible Verpackungen zurückgeblickt. Diese W&H Innovation ist seit 1954 Kern unserer CI-Flexodruckmaschinen. Aber die Bedingungen, unter denen heute gedruckt wird, entwickeln sich weiter. Unsere Aufgabe als Maschinenbauer ist es, auf den Markt und unsere Kunden zu hören, um zu reagieren und unsere Druckmaschinen an die aktuellen und zukünftigen Anforderungen anzupassen.