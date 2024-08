SOMA – Neuer Vertriebspartner für die Golf-Region

Anoop Plastic Products

Anoop Plastic Products wird zukünftig als neuer Vertriebspartner von SOMA die Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Katar und Bahrain sowohl im Vertrieb als auch im Service unterstützen.

Anoop Plastic Products, gegründet 1994 von Herrn B.S. Babu, dem Vorsitzenden der Unternehmensgruppe, war der erste spezialisierte Anbieter von Flexodrucklösungen und Vorstufenausrüstung in der Golf-Region. Im Laufe der Jahre verzeichnete das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum und erweiterte sein Netzwerk an internationalen Vertriebspartnerschaften. So konnte es sich eine führende Position in der Druck- und Verpackungsindustrie der Golf-Staaten sichern. Das Team von Anoop Plastic Products besteht aus erfahrenen Druck- und Anwendungsspezialisten, die neben technischer Betreuung auch eine umfassende Beratung vor dem Kauf anbieten. Das Unternehmen arbeitet eng mit den meisten Druckereien und Convertern im gesamten Nahen Osten zusammen. Das Produktportfolio von Anoop umfasst Druckmaschinen, Vorstufenausrüstung, Zubehör und Verbrauchsmaterialien von führenden europäischen Lieferanten der Verpackungsdruckbranche.

„Wir freuen uns sehr, als Vertreter für SOMA tätig zu sein. Wir arbeiten ausschließlich mit international anerkannten Lieferanten zusammen, die in der Druckindustrie aktiv sind“, erklärt Gandhi Suresh Babu, Geschäftsführer von Anoop Plastic Products. „Wie bei unseren anderen Branchenpartnern gewährleisten wir auch bei SOMA-Produkten erstklassigen Vertrieb und Support durch unser fachlich qualifiziertes Team, das in Europa eine intensive praktische Ausbildung absolviert hat.“

„Anoop Plastic Products bietet seinen Kunden rund um die Uhr schnellen und zuverlässigen Service und Support“, betont Ondrej Malek, Gebietsverkaufsleiter von SOMA. „Ihr Ziel ist es, als bedeutender Akteur in der Druckindustrie weiter an Bekanntheit zu gewinnen, indem sie innovative Maschinen und Ausrüstung liefern, die ihren Kunden einen spürbaren Unterschied in der Qualität des Endprodukts ermöglichen, und dabei durch prompten und zuverlässigen Service außergewöhnlichen Mehrwert schaffen.“