Patrick Strebel ist neuer Geschäftsführer bei Printcolor

Bisheriger CEO Marc Bär zieht aus dem operativen Geschäft zurück

Bei Printcolor, dem auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Druckfarben spezialisierten Schweizer Familienunternehmen, gibt es zwei Wechsel in der operativen Führung. Der bisherige CEO Marc Bär zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück. An seine Stelle rückt COO Patrick Strebel. Neuer Global Sales Director ist Nelson Schneider.

Nach 30 Jahren bei Printcolor und dort zuletzt als CEO und Verwaltungsratspräsident tätig, wird sich Marc Bär per 1. Juli 2023 aus dem operativen Geschäft zurückziehen, um sich künftig ausschliesslich auf seine Aufgaben als Präsident des Verwaltungsrats zu konzentrieren. Seinen Posten als CEO übernimmt der bisherige COO Patrick Strebel.

Seit 16 Jahren im Unternehmen

Patrick Strebel steht seit bald 16 Jahren in Diensten von Printcolor. Als COO verantwortete er zuletzt die organisatorisch-operative Modernisierung des Unternehmens. 2021 vervollständigte er mit dem Abschluss des Executive-MBA-Programms der Universität Zürich seine langjährige Erfahrung mit aktuellem Management-Wissen.

Zudem wurde am 1. Mai 2023 Nelson Schneider neuer Global Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Funktion leitet er den weltweiten Vertrieb. Nelson Schneider bringt langjährige Verkaufs- und Führungserfahrung in der Druckbranche mit. Er ist ausgebildeter Siebdrucker, staatlich geprüfter Techniker in der Fachrichtung Druck- und Medientechnik und absolvierte zuletzt ein Studium in Wirtschaftsrecht.

Über Printcolor

Printcolor entwickelt, produziert und vertreibt als inhabergeführtes Schweizer Familienunternehmen seit über 90 Jahren massgeschneiderte Farb- und Lacklösungen für anspruchsvolle Sieb-, Tampon- und Flexodruck-Anwendungen in Grafik, Technik und Sicherheit. An den Standorten Schweiz, Deutschland und China beschäftigt das Unternhemen rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Produkte sind über ein globales Händlernetz auf der ganzen Welt erhältlich.