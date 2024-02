Nico Hagemann ist der neue Direktor des Produktmanagements bei der EyeC

Prüf- und Druckbildinspektionssysteme

Die EyeC GmbH, ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Artworkprüfungs- und Druckbildinspektionssystemen, freut sich, die Ernennung von Nico Hagemann als neuen Leiter des Produktmanagements bekannt zu geben. In seiner neuen Rolle wird er die Weiterentwicklung des gesamten Produktportfolios von EyeC, einschließlich der Produktgruppen EyeC Proofiler und EyeC ProofRunner, verantworten. Hagemann wird direkt an die Geschäftsführung berichten.

Nico Hagemann bringt eine langjährige Erfahrung im Bereich Drucktechnik mit. Als studierter Diplom-Ingenieur im Bereich Druck- und Medientechnik hat er seine Expertise als Entwicklungsingenieur bei Rako Etiketten GmbH & Co. KG aufgebaut. Zuletzt war er als Product Platform Manager – 3D Image Acquisition bei der Basler AG tätig, bevor er zu EyeC zurückkehrte.

Mit seinem langjährigen Know-how, das er bereits von 2010 bis 2022 als Mitarbeiter bei EyeC erworben hat, ist Hagemann gut gerüstet für die anstehenden Herausforderungen. Während seiner früheren Tätigkeiten im Bereich Servicetechnik und Produktmanagement hat er ein tiefes Verständnis für die Marke EyeC und deren Markt entwickelt. In seiner neuen Rolle wird er sich auf die strategische Entwicklung und Umsetzung des gesamten Produktportfolios von EyeC konzentrieren, sowie auf die Identifizierung von Marktanforderungen und die Vorbereitung und Umsetzung von Markteinführungskonzepten. Ein Schwerpunkt wird dabei auf der technischen Weiterentwicklung des scannerbasierten Inspektionssystems EyeC Proofiler liegen.

Dr. Ansgar Kaupp, CEO & Managing Partner bei EyeC, äußerte sich zur Neubesetzung: „Nico verfügt über eine beeindruckende berufliche Laufbahn, und seine Rückkehr zu EyeC als Leiter des Produktmanagements ist eine bedeutende Bereicherung für das Unternehmen. Wir sind uns sicher, dass er mit seiner Fachkompetenz und seinem Engagement unsere aktuellen Schwerpunkte im Produktmanagement erfolgreich vorantreiben wird.“

Über EyeC

Die EyeC GmbH mit Sitz in Hamburg bietet seit 2002 weltweit schnelle, genaue und benutzerfreundliche Artworkprüfungs- und Druckbildinspektionssysteme an. EyeC ist der einzige Anbieter am Markt, der die Produktqualität während des gesamten Herstellungsprozesses sicherstellt – von der ersten Artwork-Datei bis hin zum fertigen Druckerzeugnis. EyeC-Produkte bieten den Benutzern 100%ige Sicherheit bezüglich der Druckqualität ihrer Erzeugnisse wie Etiketten, Faltschachteln, Beipackzettel oder flexible Verpackungen. Dadurch werden Reklamationen und Rückrufaktionen vermieden, Produktions- und Materialkosten reduziert und die Qualitätsprüfung optimiert. Weltweit sind mittlerweile über 3000 Inspektionssysteme von EyeC bei pharmazeutischen Unternehmen, Druckereien und Markenartikelherstellern im Einsatz. Derzeit beschäftigt das Unternehmen über 70 Mitarbeiter in Hamburg und ist mit 24 internationalen Vertriebspartnern in mehr als 100 Ländern vertreten.