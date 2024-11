100 %-Inline-Inspektionssystem steigert die Qualität von bedruckten Wellpappenverpackungen

Saica Group

Saica Group mit Hauptsitz in Zaragoza (Spanien) ist ein führendes europäisches Unternehmen in der Herstellung von Recyclingpapier für Wellpappe. In seinem Werk in Wigan (UK) stellt das Unternehmen verschiedene Arten von bedruckten Wellpappeverpackungen her. Dazu gehören Schachteln für Kekse oder Müsli für bekannte Marken. Das Unternehmen legt großen Wert auf hohe Druckqualität und exakte Farbabstimmung, da dies für die Markendarstellung am Point of Sale entscheidend ist. Mit Hilfe des 100 % Inline-Inspektionssystems CartonStar von Isra Vision konnte Saica Pack Wigan die Qualität der bedruckten Wellpappenverpackungen deutlich verbessern und Kundenreklamationen minimieren. Das mit der LiveSheetView-Funktion ausgestattete System hat entscheidend dazu beigetragen, die steigende Nachfrage nach einwandfrei bedruckten Verpackungen zu erfüllen.

Die Herausforderung

Als das Unternehmen im Jahr 2020 in eine neue Bobst Dro 6-Farben für die Flexo-Direktbedruckung und Inline-Weiterverarbeitung von Wellpappenbogen investierte, entschied es sich auch für ein hochmodernes Inspektionssystem, um die Produktion kontinuierlich zu überwachen, Fehler zuverlässig zu erkennen und fehlerhafte Bogen vor der Weiterverarbeitung auszusortieren.

Die Lösung

Die Wahl fiel auf das CartonStar-System von Isra Vision, das für die Inspektion von bedruckter Wellpappe optimiert ist. Dieses System kann typische Fehler wie Farbabweichungen, fehlende Drucke und Farben, Registerfehler, Streifen und Spritzer sowie Delaminationen des Kartonmaterials selbst bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten erkennen. Sein intelligenter Defektklassifikator kann so konfiguriert werden, dass er zwischen „relevanten“ und „irrelevanten“ Defekten auf der Grundlage individueller Kundenanforderungen unterscheidet und so den Produktionsdurchsatz erhöht und, den Materialverbrauch und -abfall reduziert. Das CartonStar-System bietet zahlreiche Vorteile, wie z. B. die Substratkompensation zur Vermeidung von Fehlalarmen, die automatische Ausschleusung fehlerhafter Bogen und ein Klassifizierungstool. Darüber hinaus verifiziert es den korrekten Druckauftrag und kontrolliert die Flexodruckplatten. Das System ist für eine maximale Breite von 2800 mm und eine maximale Geschwindigkeit von 150 m/min ausgelegt.

Die integrierte Auftragsverwaltung des Systems erleichtert das Auffinden der Grundeinstellungen für wiederkehrende Aufträge, beschleunigt den Einrichtungsprozess der Druckmaschine und des Inspektionssystems und gewährleistet die Konsistenz des Druckergebnisses bei unterschiedlichen Aufträgen.

Darüber hinaus wird ein umfassender Auftragsbericht mit allen Ereignissen, Diagrammen und Fehlergalerien erstellt, der sowohl für das interne Qualitätsmanagement als auch für die Dokumentation der Qualität jedes einzelnen Druckauftrags gegenüber den Kunden von Saica Pack nützlich ist.

„Obwohl die Einführung des Inline-Inspektionssystems CartonStar die Produktion zunächst verlangsamte, wird es jetzt von den Bedienern weitgehend akzeptiert“, kommentiert Glynn Jackson, Print Manager bei Wigan. „Durch die ständige Überwachung der Produktion hilft das System, den Ursprung von Defekten zu lokalisieren und ermöglicht eine schnelle Reaktion und Behebung der Grundursache des Problems. Dies verbessert nicht nur die Qualität der Endprodukte, sondern trägt auch zu Material- und Kosteneinsparungen bei.”

Während des Druckvorgangs sorgt die LiveSheetView-Funktion dafür, dass der Bediener den Druckvorgang anhand präziser Live-Bilder noch genauer beobachten kann. Das aktuell zu prüfende Druckbild wird auf einem separaten Monitor angezeigt und kann in verschiedenen Zoomstufen vergrößert und verkleinert werden, um bestimmte Bereiche während der laufenden Produktion genauer zu betrachten. Die Bildgröße entspricht der Länge des Druckbilds und der Breite des Materials. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das 100 %ige Inline-Inspektionssystem von Isra Vision als Bereicherung im täglichen Betrieb von Saica Pack erwiesen hat. Es gewährleistet eine ständige Produktionsüberwachung und die sofortige Ausschleusung fehlerhafter Bogen vor der Weiterverarbeitung und gibt den Kunden die Sicherheit, nur qualitativ hochwertige und fehlerfreie Produkte zu erhalten.

Vorteile der Wellpappeninspektion:

Substratkompensation zur Vermeidung von Fehlalarmen: Die inhomogene Oberfläche von Wellpappe kann für Fehler gehalten werden, was zu Fehlalarmen führt. CartonStar verhindert dies, erhöht die Prüfgenauigkeit und stellt sicher, dass dagegen selbst kleinste, kontrastarme Fehler – wie z. B. Verschmierungen – erkannt werden.

LiveSheetView-Option: Die LiveSheetView-Funktion zeigt das geprüfte Bild auf einem separaten Monitor an und liefert eine Live-Übertragung der Platten während des Druckvorgangs. Auf diese Weise können Bediener Probleme wie Verschmieren oder Makulatur schnell erkennen und beheben. Die Zoomfunktion ermöglicht auch die Überwachung der Registerausrichtung in Echtzeit.

Klassifizierungswerkzeug: Die Klassifizierungssoftware unterscheidet zwischen größeren und kleineren Fehlern und teilt sie automatisch in Klassen ein. Jeder Klasse können benutzerdefinierte Aktionen zugewiesen werden, z. B. das Auswerfen von Wellpappenbogen oder das Anhalten der Maschine. Dies steigert die Ausbeute an verkaufsfähigem Material und ermöglicht gleichzeitig Auswertungen und Erkenntnisse zur Prozessoptimierung.

Über Saica Group

Die Saica Group ist ein führender Anbieter nachhaltiger Papier- und Verpackungslösungen mit einem klaren Fokus auf die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Mit über 11.500 Mitarbeitern in 11 Ländern umfasst das Unternehmen vier Geschäftsbereiche: Recyclingpapier (Saica Paper), Abfallmanagement (Saica Natur), Wellpappenverpackungen (Saica Pack) und flexible Verpackungen (Saica Flex). Im Jahr 2023 erzielte die Saica Group einen konsolidierten Umsatz von 3,62 Milliarden Euro.

Über Isra Vision

Isra Vision, Teil der Atlas Copco Gruppe, ist ein führender Anbieter von Technologien für industrielle Bildverarbeitung. Mit Lösungen für Oberflächeninspektion, Roboterführung und automatisierte Messtechnik bedient das Unternehmen Kunden weltweit in 16 Märkten. Isra Vision hat seinen Hauptsitz in Darmstadt und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.