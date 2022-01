Meech International

Neue Produktionsstätte mit einer Fläche von 2700 Quadratmeter

Meech International, Hersteller von Technologien zur Kontrolle elektrostatischer Aufladung, Bahnreinigung und Druckluft, hat seinen britischen Hauptsitz in Oxfordshire um eine neue Produktionsstätte mit einer Fläche von 2700 m² im Tungsten Park erweitert.

Auf weiteres Wachstum eingestellt

In dem neuen Gebäude sind die gesamte Produktion, der Einkauf, die Auftragsabwicklung und der Kundendienst von Meech untergebracht. Dort arbeiten rund 40 Mitarbeiter, während alle anderen Bereiche des Unternehmens im ursprünglichen Gebäude verbleiben.

Anzeige

“Wir sind sehr erfreut über diese Erweiterung”, sagt Chris Francis, CEO von Meech. “Unsere Expansion in das neue Gebäude zeigt das beträchtliche Wachstum, welches wir als Unternehmen verzeichnen. Sie ermöglicht es den Teams, noch effizienter miteinander zu arbeiten, und gibt jedem von ihnen den Raum, den sie benötigen, um das Wachstum weiter voranzutreiben.

Mehr Raum für Forschung und Entwicklung

“Der dadurch freiwerdende Platz im bestehenden Gebäude bietet uns neue Möglichkeiten, da wir nun mehr Raum für Forschung und Entwicklung haben. Der Tungsten Park liegt ganz in der Nähe unseres Hauptsitzes. Er ist nicht nur leicht zu erreichen, sondern bietet mit seiner modernen Atmosphäre auch ein angenehmes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter. Wir sind stolz darauf, in Witney ansässig zu sein, und freuen uns, unsere Arbeit in der Gemeinde fortzusetzen.

Wir sind im Laufe der Jahre als Unternehmen erheblich gewachsen, und die neue Niederlassung bietet uns die Möglichkeit, unsere R&D-Ressourcen weiter auszubauen, um den künftigen Bedarf zu decken. Wir sind gespannt, wie diese Strukturänderung Meech zugutekommen wird und welche weiteren Chancen sich daraus ergeben werden.”

Über Meech International

Meech International wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oxfordshire, UK. Das Unternehmen ist ein Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von elektrostatischen Systemen. Die Produktpalette von Meech gliedert sich in drei Hauptgruppen: Statikkontrolle, Lufttechnologie sowie Kontakt- und kontaktlose Bahnreinigungssysteme. Diese werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Druck-, Verpackungs-, Verarbeitungs-, Kunststoff-, Automobil-, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Mit einem etablierten weltweiten Netzwerk von Tochtergesellschaften und Händlern werden etwa 80% der von Meech produzierten Systeme in 45 Ländern verkauft.