Triple Master – das neue System zur Ladungskontrolle

Drupa 2024: Enulec

Enulec erweitert seine Technologie um eine High-End-Lösung für die Druck-, Beschichtungs- und Converting-Branche. Das neue Enulec Triple Master Statikkontrollsystem überwacht und beseitigt elektrostatische Aufladungen im Wickel- und Verarbeitungsbereich der Folienverarbeitung.

Aufwickeln als Ladungsgenerator

Insbesondere der Wickelprozess ist ein echter Ladungserzeuger. An jedem Ab- und Aufwickler sollten wirksame Entladungsmaßnahmen getroffen werden, um unerwünschte Aufladungen zu vermeiden. Eine Wickelrolle mit einem Durchmesser von 500 mm kann eine Bahn von etwa 3700 Metern aufnehmen. Die auf die Walze auflaufende Bahn kann vermeintlich ladungsneutral wirken, da sie auf der Oberfläche und der Unterseite gleich viele positive und negative Ladungen aufweist. Durch die Geschwindigkeit und die Überlappung der Lagen werden Ladungen verschoben und sammeln sich unkontrolliert an, so dass die Folienbahn Ladungskapazitäten aufweisen kann, die für die Gesundheit der Mitarbeiter und die Sicherheit der Maschinen gefährlich sein können.

Rechtzeitiges Eingreifen

Das Triple Master-Konzept greift rechtzeitig in den Ladezustand der Folie ein. Die Elektroden werden so ausgerichtet und gestaltet, dass die Ladung auf der Folienoberfläche reduziert und in einem zweiten Schritt die Ladung in den Zwischenschichten des Folienträgers neutralisiert wird. Dies kann sowohl über kurze als auch über lange Strecken geschehen. Ähnlich wie bei einer Absaugvorrichtung werden die elektrostatischen Ladungen vor und nach jeder Wickeleinheit regelrecht „abgesaugt” und die Folie für die nachfolgenden Arbeitsschritte elektrostatisch neutralisiert.