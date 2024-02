Unabhängige Audits für ESA-Technologie

Enulec

Die ESA Static Loop 360° ist eine patentierte Weiterentwicklung der Enulec ESA-Technologie. Ihr Kern ist ein iterativer Prozess auf der Basis statischer Belastungsüberwachung. Basierend auf vier Enulec-Patenttechnologien garantiert dieses autonom arbeitende System maximale Sicherheit, insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen.

Dabei stehen Produktionsmaschine, Werkzeuge und IT-Anwendung in ständigem Dialog miteinander und ermöglichen eine prozessoptimierte Automatisierung des Workflows. Alle für den Produktionsprozess wichtigen Daten werden sichtbar gemacht, zusammengeführt und ausgewertet. Das Ergebnis ist ein Automatisierungsprozess, der sowohl an die Produktionsumgebung wie auch die verwendeten Materialien angepasst ist. Statische Veränderungen und Fehlerquellen werden frühzeitig erkannt, was den gesamte Produktionsprozess nicht nur optimiert sondern auch sicherer macht.

Die Fähigkeit der ESA-Systeme von Enulec, Aufladungen effizient zu reduzieren, wird durch permanente Messungen der statischen Aufladung nachgewiesen. Hierfür steht das Static Inline Control System zur Verfügung. Als Ergänzung zu ESA Roto-Film ermöglicht es die Kontrolle und Dokumentation der statischen Aufladung im Druckprozess und in der Weiterverarbeitung. Es kann vor und nach den Druckwerken, aber auch an Laminatoren und Wicklern eingesetzt werden, um unerwünschte Aufladungen zu identifizieren.

In diesem Zusammenhang hat Enulec nun seine langjährige Erfahrung und Expertise in Form einer unabhängigen Beratung eines der weltweit größten Druckunternehmen im Bereich Verpackungsdruck eingebracht. Innerhalb von sechs Monaten hat das Unternehmen alle asiatischen Standorte sowie in Frankreich, der Tschechischen Republik, Italien, der Schweiz und Polen im Jahr 2023 auditiert.

Die elektrostatischen Gefährdungen in einer lösungsmittelhaltigen Umgebung an Druck- und Kaschiermaschinen wurden vor Ort mit Hilfe von Test- und Analysemethoden untersucht, die vom hauseigenen Qualitätsmanagement-Team der Enulec entwickelt wurden. Auf Basis der Bewertungsdaten wurden dann unabhängige Empfehlungen zur Optimierung der Prozessabläufe für mehr Sicherheit und Qualität gegeben.

Audits sind ein wesentlicher Bestandteil des Qualitätsmanagements. Durch eine systematische und unabhängige Überprüfung wird untersucht und dokumentiert, ob ein Prozess, eine Tätigkeit oder ein System in seiner Definition und Umsetzung den zuvor festgelegten oder geregelten Standards, Richtlinien, Normen oder Gesetzen entspricht.