Rolf Semmler kehrt zur Enulec-Familie zurück

Enulec freut sich, die Rückkehr von Rolf Semmler in das Unternehmen bekannt zu geben. Rolf Semmler war bis 2020 ein wertvolles Mitglied des Teams, bevor er aus familiären Gründen in ein anderes Arbeitsmodell wechseln musste. Er übernimmt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Gordon Behrendt, der sich beruflich neu orientiert hat.

Als traditionelles Familienunternehmen legt Enulec großen Wert auf langjährige Beziehungen und Kontinuität. Die Rückkehr von Rolf Semmler wird daher als besonderer Gewinn betrachtet. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Druckindustrie, die sämtliche Bereiche dieser Branche abdeckt und seiner Spezialisierung auf elektrostatische Druckhilfen, steht er den Kunden im In- und Ausland erneut als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Seine Expertise, insbesondere im Bereich der elektrostatischen Druckhilfen, erstreckt sich über mehr als 10 Jahre. In seinen Beratungen und Vorträgen gelingt es ihm, die komplexen Themen rund um Druck, Weiterverarbeitung und Elektrostatik verständlich und praxisnah zu vermitteln.