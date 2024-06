Erfolgreicher Ausbildungsstart der angehenden Verpackungsdruckpraktiker

Verpackungsdruckpraktiker

Vier Personen aus den Firmen All4Labels Schweiz AG, Helvetikett AG und Wipf AG haben kürzlich ihre Ausbildung im Rahmen des Berufsbildungsangebots von PackPrint.Swiss zum Verpackungsdruckpraktiker erfolgreich begonnen.

Die vier angehenden Verpackungsdruckpraktiker sind hochmotiviert und freuen sich darauf, in den kommenden Monaten wertvolle Erfahrungen zu sammeln und neue Fähigkeiten zu erlernen. Begleitet werden sie von ihren Ausbildungsverantwortlichen der Unternehmen, einem Mitglied der Berufsbildungskommission BBK/Experten sowie der Geschäftsstelle PackPrint.Swiss.

Anzeige

Durch die Teilnahme an diesem Ausbildungsprogramm erweitern sie nicht nur ihre beruflichen Fähigkeiten, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Fachkräftebasis in der Verpackungsdruckbranche. Mit ihrem Engagement und ihrer Motivation sind sie bestens gerüstet, um in Zukunft erfolgreich in der spannenden Verpackungsbranche tätig zu sein.

Das Ziel dieser Ausbildung ist es, den Mitarbeitern eine begleitete Praxisausbildung in einem Betrieb der Verpackungsdruckbranche zu ermöglichen. Die Ausbildungsdauer beträgt zwei Jahre und endet mit einer eintägigen Ausbildungskontrolle. Hier werden die in den zwei Ausbildungsjahren erlernten Kompetenzen beurteilt und mit einem Zertifikat als Ausbildungsnachweis von PackPrint.Swiss bestätigt.

Der Arbeitsmarkt leidet unter einem Mangel an Fachkräften, der den großen Bedarf der Verpackungsdruckbranche nicht decken kann. PackPrint.Swiss sieht es als ihre Mission, ungelernten Arbeitskräften, Quereinsteigern, motivierten Erwachsenen und Zugezogenen aus anderen Ländern oder Regionen die Chance zu geben, eine auf ihre Möglichkeiten angepasste Ausbildung in der Verpackungsdruckindustrie zu absolvieren.

Die spezielle Berufsausbildung ist deshalb für Quereinsteiger gedacht, die diesen zukunftsträchtigen Beruf als neuen Meilenstein in ihrem beruflichen Weg sehen. Außerdem richtet sich dieses Qualifizierungsangebot an alle Mitarbeiter, die bislang keinen Zugang zu einem anerkannten Berufsabschluss haben.