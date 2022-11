Endlich wieder ein Flexostammtisch

XSYS

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand am 28.20.2022 der 13. XSYS-Flexostammtisch in Damme in Niedersachsen statt. Dabei trafen sich mehr als 70 Teilnehmer aus 24 Unternehmen und Organisationen der Flexodruckbranche zum gewohnt regen Gedanken- und Meinungsaustausch unter Kollegen zusammen.

Als Organisator des Flexostammtisches begrüßte Burkhard Gerken, Technical Sales and Service Manager bei XSYS, die erfreulich große Anzahl der Teilnehmer dieser „drucktechnischen Stammtischrunde“. Im Rahmen dieser Zusammenkunft hatte sich das Unternehmen Zerhusen Kartonagen mit Sitz in Damme bereit erklärt, eine Betriebsbesichtigung zu organisieren und durchzuführen. Zur entsprechenden Vorbereitung stellten Dorota Mikolajczyk und Druckermeister Matthias Kuroczka das gastgebende Unternehmen in einer sehr interessanten und professionell vorgetragenen Präsentation vor.

Im Anschluss daran erläuterte Rico Hagedorn, Senior Manager Technical Service bei XSYS, die unterschiedlichen Herausforderungen bei der Bedruckungen von Folien im Vergleich zur Wellpappe. Sein Fazit war, dass trotz aller drucktechnischen Unterschiede in beiden Einsatzbereichen der Flexodruck noch immer das am besten geeignete Verfahren darstellt. Nach der etwa zweistündigen Betriebsführung trafen sich die Teilnehmer des 13. XSYS-Flexostammtisches im Lindenhof Hotel Tepe zum Erfahrungsaustausch.

Zerhusen Kartonagen

Die Zerhusen Kartonagen GmbH wurde 1987 gegründet und das gut aufgestellte mittelständische Familienunternehmen mit seinen modernen Herstellungsanlagen zählt mittlerweile zu den großen Wellpappenverarbeitern in Deutschland. Auf einer Produktionsfläche von 45.000 Quadratmetern stellen die 570 hochqualifizierten Mitarbeiter jährlich etwa 200 Millionen Quadratmeter Wellpappe her, die dann an insgesamt fünfzehn Produktionslinien im flexiblen 3-Schicht-Betrieb zu Kartonagen verarbeitet werden. Der vollautomatisierte Produktionsablauf ermöglicht ein gleichbleibend gutes Qualitätsniveau vom Zuschnitt über das Falzen und Bedrucken bis hin zur Palettierung sowie ein hohes Maß an Präzision und Schnelligkeit.

Das Produktportfolio reicht von einfachen bis hin zu hochwertig, mit bis zu sechs Farben im Flexo- und Offsetverfahren bedruckten Verpackungen. Es umfasst alle Qualitäten von Mikrowelle bis Dreiwelle sowie alle üblichen Grammaturen in weißer und grauer Vollpappe. Die Werkstoffe Well- und Vollpappe zeichnen sich durch ihre praktischen Qualitäten aus, lassen sich einfach und flexibel verarbeiten und sind überaus umweltfreundlich. Darüber hinaus überzeugen die Kartonagen durch ihr leichtes Gewicht und dienen in vielen Branchen als praktisches, stabiles sowie preiswertes Verpackungsmaterial.

Dank eines hocheffizienten Logistikservices wird die fertige Ware täglich in etwa 80 Lkw-Ladungen im Just-in-Time-Modus im Radius von 300 Kilometern an die Kunden aus der Kunststoff-, Möbel-, Automobil-, Lebensmittel- und Metallwarenindustrie ausgeliefert. Zusätzlich zum firmeneigenen Fuhrpark mit 20 Lastkraftwagen fahren aktuell etwa 20 Speditionsfahrzeuge ausschließlich für Zerhusen. Der Jahresumsatz lag 2019 bei 96 Millionen Euro.

Danksagung

An dieser Stelle möchten sich die Organisatoren und Teilnehmer des 13. XSYS-Flexostammtisches sehr herzlich bei der Familie Zerhusen für deren Zustimmung zur Betriebsbesichtigung bedanken. Der Dank gilt insbesondere auch Matthias Kuroczka und seinem kompletten Team der Druckvorbereitung von Zerhusen Kartonagen, die nicht nur die Betriebsführung organisierten und durchführten, sondern auch für eine hervorragende Bewirtung sorgten. Ein Aspekt, der insbesondere im Zusammenhang mit einem Stammtisch nicht genug gelobt werden kann.