DuPont Cyrel: Pionier und Wegbereiter des modernen Flexodrucks

Trendsetter im Bereich Flexodruckplatten

Das Jahr 2024 markiert den 50. Jahrestag der wegweisenden Marke DuPont Cyrel, die im Jahr 1974 ihre erste Fotopolymer-Druckplatte in der Flexodruckindustrie einführte. Seitdem hat Cyrel kontinuierlich neue Standards gesetzt und das Innovationsniveau in der Branche maßgeblich geprägt.

„Dies ist ein besonderer Moment für DuPont und das gesamte Cyrel-Team. Im Laufe der Jahre haben wir zahlreiche Innovationen hervorgebracht und dabei stets die Zusammenarbeit mit unseren Kunden in den Mittelpunkt gestellt”, kommentiert Tucker Norton, Global Business Director für DuPont Cyrel Flexographic Solutions.

Meilensteine: LAMs und CDI

Die vergangenen 50 Jahre waren von bahnbrechenden Erfolgen geprägt. In den 1990er Jahren veränderte DuPont mit dem Cyrel Digital Imager (CDI) den Produktionsworkflow in der Flexodruckvorstufe grundlegend. Die Einführung des CDI revolutionierte die Flexodruckbranche und ermöglichte Druckvorstufenunternehmen weltweit den Übergang von einem analogen zu einem modernen, digitalen „Computer to Plate (CtP)”-Workflow. Diese innovative digitale Arbeitsweise eliminierte nicht nur den Bedarf an Reproduktionsfilmen als Verbrauchsmaterial, sondern führte auch mit der Einführung des laserablativen Maskensystems (LAMs) zu erheblichen Verbesserungen in Druckqualität, Reproduzierbarkeit und Produktivität im Flexodruck. Diese Fortschritte beschleunigten das Wachstum des Flexodrucks und machten ihn zu einem bevorzugten und führenden Druckverfahren im Verpackungsdruck.

Pionier des thermischen Verarbeitungsverfahrens

Im Jahr 2000 führte DuPont als erster Hersteller von Flexodruckplatten den thermischen Verarbeitungsprozess ein, das Cyrel FAST-System, welches die Herstellung von Flexodruckplatten ohne den Einsatz von Lösemitteln ermöglichte. Diese Innovation verkürzt die Zeiten ín der Plattenherstellung erheblich und brachte bedeutende Umweltvorteile mit sich, darunter eine 53%ige Reduktion der Treibhausgasemissionen und eine 63%ige Verringerung des Verbrauchs an nicht erneuerbarer Energie im Vergleich zu Lösemitteln, wie in einer Ökobilanz von DuPont festgestellt wurde. DuPont ist seit langem führend im Bereich der thermischen Verarbeitungsprozesse und verfügt über eine weltweite Installationsbasis von thermischen Anlagen.

Pionier der Flat-Top-Dot-Platten

Das letzte Jahrzehnt war geprägt von intensiver Innovation, in der DuPont viele weitere wegweisende Technologielösungen auf den Markt brachte. Die Cyrel EASY Plate, die 2015 eingeführt wurde, war die erste Flexodruckplatte mit integrierter Flat-Top-Dot-Technologie, was den Druckvorstufenprozess vereinfachte und den Kunden eine höhere Produktivität und Konsistenz ermöglichte.

Später führte DuPont die Cyrel EASY-R-Platten ein, die eine weiterentwickelte Plattform auf Grundlage der Cyrel EASY-Technologie darstellte und die Druckleistung weiter verbesserten, während sie die Handhabung der Platten im Drucksaal noch einfacher machten.

Weitere Entwicklungen und Innovationen

Auf der Suche nach einer Lösung zur Verbesserung der Farbübertragung stellte DuPont 2018 die Cyrel EASY Brite-Technologie zur Oberflächenstrukturierung von Rasterpunkten vor. Diese Entwicklung verbesserte die homogene Farbabgabe im Flexodruck, insbesondere beim flächigen Druck von Weiß oder Volltönen. Die Technologie führte zu Einsparungen von Druckfarbe, da die Flexodrucker mit dieser Oberflächenstrukturierung eine höhere Opazität bei geringerem Farbverbrauch erzielen konnten.

Im Bereich der Wellpappe wurden 2019die Cyrel DLC-Platte eingeführt. Sie ist weiche digitale Flexodruckplatte mit einer einzigartigen Polymerformulierung, die speziell für die Direktbedruckung von Wellpappen entwickelt wurde. Die geringere Shore-Härte verbessert die Druckqualität auf Wellpappen, insbesondere bei der Verwendung von wasserbasierten Farben und recyceltem sowie dünnem Deckenpapier.

Kürzlich brachte DuPont die Cyrel Lightning Plate-Serie auf den Markt, die sowohl für die Lösemittel- als auch für die Thermoplattenherstellung geeignet ist und für eine optimierte UV-LED-Belichtung entwickelt wurde. Diese Technologie wurde mit dem prestigeträchtigen Flexographic Technical Association Innovation Award 2022 ausgezeichnet.

Tucker Norton kommentiert diese wichtigen Meilensteine wie folgt: „Seit mehr als 50 Jahren arbeitet unser Team von leidenschaftlichen Flexoexperten unermüdlich daran, der Verpackungs- und Druckindustrie technologische Fortschritte zu bringen. Wir haben uns zu kontinuierlicher Innovation verpflichtet und freuen uns darauf, den Flexodruck gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden im nächsten Jahrzehnt weiter zu perfektionieren.”