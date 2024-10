D.W. Renzmann Apparatebau stellt Insolvenzantrag

Destillier- und Reinigungsanlagen

Die D.W. Renzmann Apparatebau GmbH, ein mittelständischer Maschinenbauer mit Sitz in Monzingen, hat am 24.10.2024 beim Amtsgericht Bad Kreuznach einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht hat den Sanierungsexperten Rechtsanwalt Jens Lieser von Lieser Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Der Geschäftsbetrieb sowie die Produktion der Reinigungsmaschinen und Destillieranlagen laufen uneingeschränkt und im vollen Umfang weiter. Der vorläufige Insolvenzverwalter Jens Lieser hat gemeinsam mit dem Geschäftsführer Dr. Dominik Zimmermann die Belegschaft über das Insolvenzverfahren und den aktuellen Stand informiert. Die Löhne und Gehälter der rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit von Oktober bis Ende Dezember 2024 gesichert. Anschließend werden die Löhne und Gehälter ab Januar 2025 wieder durch das Unternehmen bezahlt.

„Wir sind nach der Coronazeit und darüber hinaus in eine schwierige Lage geraten, in der wir Umsatz verloren hatten. Aber Renzmann verfügt über eine sehr gute technologische Substanz sowie eine hochqualifizierte Belegschaft für die von uns im In- und Ausland bedienten Märkte. Wir konzeptionieren und produzieren nicht nur die Reinigungsmaschinen und Destillieranlagen, sondern bieten zudem umfassende Service- und Beratungsleistungen, die unsere Kunden sehr schätzen“, sagt Dr. Dominik Zimmermann, Geschäftsführer von Renzmann.

Steigende Umsätze in 2025 durch gute Auftragslage

„Ich sehe bei Renzmann qualitativ hochwertige Produkte und weltweit nachgefragte Maschinen und Services. Renzmann hat gut gefüllte Auftragsbücher und ist im gesamten Geschäftsjahr 2025 durchfinanziert. Das stimmt mich sehr optimistisch, dass eine nachhaltige Sanierung und ein Neustart gelingt“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Jens Lieser. Es wird nun nach einem Investor gesucht, der Renzmann im Zuge einer übertragenden Sanierung erwirbt, strategisch ausrichtet und eine langfristig stabile Zukunft gewährleistet. Dies wird noch Zeit in Anspruch nehmen. Ergebnisse sind für das 1. Quartal 2025 zu erwarten. Bis dahin ist der Betrieb stabil und verfügt über ausreichende Liquidität zur Fortführung der Geschäftstätigkeit.

Maschinelle Reinigung schont Kosten für Kunden und die Umwelt

Die D.W. Renzmann Apparatebau GmbH stellt industrielle Reinigungsmaschinen sowie Lösemittel-Destillieranlagen für die Druckereibranche und für Unternehmen der Farb- und Lackindustrie her. Die von Renzmann entwickelten und produzierten Maschinen sind in diesen Branchen international sehr gefragt. Zum einen müssen etwa in Druckereien genutzte Druckwerksteile oder im Zuge der Herstellung von Farben oder Lacken genutzte Behälter im Laufe der Produktionsprozesse immer wieder sorgfältig gereinigt werden. Neben wässrigen Lösungen werden bei diesen Prozessen oftmals lösemittel-basierte Stoffe und Verfahren eingesetzt. Zur nachhaltigen Wiederverwertung dieser Lösemittel bietet Renzmann ein umfangreiches Portfolio an Destillieranlagen an, die sich durch eine überdurchschnittlich hohe Recycling-Rate auszeichnen. Dies schont die Umwelt und trägt zu signifikanten Kosteneinsparungen auf Kundenseite bei.