Lösemittel-Destillationsanlagen

IST ernennt Spring zum Vertriebspartner für Nordamerika

IST, italienischer Destillationsanlagen-Hersteller, hat Spring Coating Systems (Spring) zum Vertriebspartner für Nordamerika ernannt. Spring wird den Vertrieb von Lösemittelrückgewinnungs-Systeme im Bereich der Herstellung von Fotopolymer-Flexodruckplatten übernehmen.

Laut Massimiliano Mingacci, Director of International Sales bei IST, ist die Ernennung Teil einer globalen Neuorganisation des weltweiten IST-Vertriebsnetzes. „Angesichts des starken Wachstums in den vergangenen Jahren haben wir uns entschlossen, das Vertriebsnetz mehr nach unseren Geschäftsbereichen auszurichten. Wir freuen uns, dass Spring Coating Systems uns bei der Neustrukturierung des Vertriebs bezüglich der Lösemittelrückgewinnungs-Systeme für die Fotopolymerplatten-Herstellung in Nordamerika unterstützt.“

Anzeige

Nach Aussage von Charles Shofner, Sales Manager bei Spring North America, sind die IST-Systeme perfekt auf die Anforderungen für Lösemittelrückgewinnung im Flexodruck ausgelegt. „IST verfügt über ein umfassendes Angebot an Destillationsanlagen, die Robustheit, Zuverlässigkeit und Effizienz miteinander verbinden. Wir sind überzeugt, dass IST und Spring mit dem jeweiligen Portfolio den nordamerikanischen Kunden abgestimmte Lösungen anbieten werden.“

Der Hauptsitz von Spring Coating Systems NA liegt in der Nähe von Philadelphia, PA. Neben dem Vertrieb von IST-Destillationsanlagen umfasst die Spring-Produktpalette patentierte VOC-arme Lösemittel-Systeme wie z.B. T-Sol 400 und T-Sol 500 sowie VOC-arme Versionen seiner Standardprodukte. Dazu gehören u. a. das Auswaschmittel Ecoclean für Flexodruckplatten sowie das Rasterwalzen-Reinigungsmittel Soft-clean. Zudem bietet Spring mit Flexi-Lox ein System für die Reinigung von Rasterwalzen in Druckmaschinen an.

Hersteller von Spezialchemikalien und mehr

Spring Coating Systems ist ein Hersteller von Spezialchemikalien, der darauf spezialisiert ist, innovative und umweltfreundliche Lösungen für die Verpackungsdruckindustrie anzubieten. Mit der Gründung der neuen Tochtergesellschaft in den USA wird sich Spring-North America auf die Einführung seiner branchenführenden Produkte wie z.B. Auswaschlösemittel für Fotopolymer-Flexodruckplatten, das Rasterwalzenreinigungs-System Flexi-Lox und die DFC-Farben und -Lacke (Direct Food Contact) konzentrieren. Um das nordamerikanische Produktangebot zu abzurunden, wird Spring auch die Destillationssysteme von IST (Italia) vertreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Spring Coating Systems NA

(salesna@spring-coating.com).