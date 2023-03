Bahnreinigung in Vollendung

ICE Europe 2023: Meech International

Auf der ICE Europe stellt Meech International unter anderem die zwei neuen Bahnreinigungssysteme CyClean-R und RoClean-C vor.

CyClean-R ist eine weiterentwickelte Version des in der täglichen Praxis vielfach bewährten CyClean und wird als ein- oder doppelseitiger berührungsloser Bahnreiniger angeboten, der positive und negative Luftströme zur Reinigung von Substratbahnen mit geringer Spannung verwendet. Er entfernt gleichmäßig trockene, nicht gebundene Verunreinigungen von der Bahnoberfläche (Partikelentfernung bis zu 0,5 Mikron Größe ist möglich) und ist ideal für die Reinigung breiter Bahnen, wo üblicherweise mit niedrigeren Bahnspannungen gearbeitet wird. Das kompakte Bahneinigungssystem CyClean-R ist in der Lage, Substratbahnen bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten und geringem Luftverbrauch zu reinigen.

Anzeige

RoClean-C ist der neueste Kontaktreiniger, der hervorragende Oberflächenreinigungsergebnisse in der Batteriefolienherstellung und bei anderen anspruchsvollen Anwendungen erzielt, die einen außergewöhnlichen Reinigungsstandard erfordern. RoClean-C besteht aus mehreren speziellen Bürstenwalzen und wird über oder unter einer Führungswalze in der Produktionslinie positioniert. Damit werden Spannungsprobleme vermieden, was ein hohes Maß an Oberflächenreinigung gewährleistet. Für die beidseitige Reinigung können in der Anlage zwei Einheiten hintereinander installiert werden.

Stand 330