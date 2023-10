Carton Group übernimmt Wrapology 

Expansion nach Großbritannien

Carton Group, ein führendes Unternehmen der Verpackungsindustrie und Tochter der Beteiligungsgesellschaft Waterland, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb von Wrapology bekannt. Mit der Übernahme des Londoner Verpackungs- und Designspezialisten setzt Carton Group seinen strategischen Wachstumskurs fort.

Wrapology ist ein Pionier für maßgeschneiderte, nachhaltige und herausragende Luxusverpackungen. Bekannt für sein ausgeprägtes Markenverständnis, zeichnet sich das Unternehmen durch exzellentes Verpackungsdesign sowie den Einsatz von hochwertigen Materialien aus. Wrapology bedient ein erstklassiges Kundenportfolio mit hochkarätigen, internationalen sowie jungen Marken.

Anzeige

Die Übernahme des britischen Innovationsunternehmens ist ein weiterer, wichtiger Schritt für die Carton Group, mit dem sie neue Standards für anspruchsvolle Marken setzen wird.

Das familiengeführte Unternehmen Wrapology wird ein direktes Tochterunternehmen der Carton Group. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekanntgegeben. Der Abschluss der Übernahme wird zeitnah erwartet.

Über Carton Group

Carton Group ist ein führendes Verpackungsunternehmen mit Sitz in Schwabach, Deutschland, und befindet sich im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Waterland. Diese verfügt über eine Erfolgsbilanz mit über 1.000 Investitionen und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 14 Milliarden Euro. Die Carton Group verfolgt das Ziel, eine Spitzenposition in der europäischen Verpackungsbranche einzunehmen – sowohl durch organisches Wachstum als auch durch gezielte Akquisitionen. Mit innovativen und intelligenten Lösungen rund um die Verpackung, steigert die Carton Group den Wert und den Nutzen von Produkten. In enger Kooperation mit ihren Kunden trägt Carton Group zur Steigerung der Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette bei.

Über Wrapology

Wrapology ist ein führender Pionier für hochwertige, nachhaltige Luxusverpackungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Hongkong und Shenzhen bedient insbesondere anspruchsvolle Marken in den Bereichen Beauty, Schmuck, Parfüm und Haushaltsgeräte. Dank seiner langjährigen Beziehungen zu seinen Produktionspartnern ist Wrapology in der Lage, Aufträge vom individuellen Prototyping mit anspruchsvollsten, nachhaltigen Materialien – von kleinen Produktionsläufen bis hin zu großen Mengen – zu bedienen.