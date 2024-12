30 Jahre DFTA-Technologiezentrum: Wegbereiter des Flexodrucks und Vorreiter in der Verpackungsdrucktechnik

Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung

Im Jahr 2024 feiert das DFTA-Technologiezentrum (DFTA-TZ) in Stuttgart sein 30-jähriges Bestehen – ein beeindruckender Meilenstein, der passenderweise mit dem 45-jährigen Jubiläum des DFTA-Fachverbands zusammenfällt. Was einst aus der visionären Initiative des ehemaligen DFTA-Präsidenten Wolfgang C.O. Kurz hervorging, hat sich zu einem weltweit führenden Institut für den Flexodruck entwickelt. Hier werden technische Versuche und wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt sowie innovative Lösungen für die Flexo- und Verpackungsdruckbranche kontinuierlich vorangetrieben.

Ständige Weiterentwicklung und gebündelte Expertise

Seit seiner Gründung im Jahr 1994 hat sich das DFTA-TZ konsequent der Weiterentwicklung des Flexodrucks verschrieben. Unter der Leitung von Professor Karl Heinz Meyer und seit 2007 unter Professor Dr. Martin Dreher wurde das Institut kontinuierlich ausgebaut. Die technische Leitung übernahm kürzlich Dipl.-Ing. (TH) Anke Frieser-Tausch, die mit frischen Impulsen neue Akzente setzen konnte. In den letzten zehn Jahren wurde der Fokus zusätzlich auf weitere Druckverfahren, insbesondere den digitalen Verpackungsdruck, ausgeweitet.

Die technische Ausstattung des DFTA-TZ hat sich dabei stetig weiterentwickelt: Was mit einer Sechsfarben-Druckmaschine (Lemoflex) begann, ist heute mit einer modernen Achtfarben-Zentralzylinder-Flexodruckmaschine (Flexpress) von Bobst ausgestattet. Diese leistungsstarke Maschine ermöglicht praxisnahe Versuche, deren Ergebnisse direkt vor Ort ausgewertet werden können – eine entscheidende Grundlage für zahlreiche Innovationen und Entwicklungen im Flexodruck der vergangenen drei Jahrzehnte.

Ausbildung und Wissenstransfer auf höchstem Niveau

Die im Jahr 2014 gegründete DFTA-Akademie bildet das Herzstück der Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme des Technologiezentrums. Sie leistet einen bedeutenden Beitrag zur Fachkräftesicherung und hat sich in zehn Jahren zu einem internationalen Kompetenzzentrum für Flexo- und Verpackungsdruck entwickelt. Die Bandbreite der Angebote reicht von dreitägigen Einführungskursen bis hin zu mehrwöchigen Expertenzertifikatskursen.

Die enge Verzahnung von DFTA-TZ und Akademie ist einzigartig und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus gefragt. Diese Symbiose hat den Flexodruck nachhaltig geprägt und international gefördert, so dass er heute zu den führenden Verfahren im Verpackungsdruck zählt.

Arbeitskreise, Leitfäden und das Whitepaper

Das DFTA-TZ fungiert nicht nur als Denkfabrik, sondern auch als zentraler Koordinator der Arbeitskreise des DFTA-Fachverbands. Diese bieten Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Best-Practice-Leitfäden zu entwickeln, die als Branchenstandards gelten. Sie geben den Mitgliedern der DFTA eine Orientierung für die Implementierung optimaler Prozesse im Flexodruck.

Zudem entwickelte das Technologiezentrum ein richtungsweisendes Whitepaper für den Verpackungsdruck, das aktuelle Trends, technische Entwicklungen und Zukunftsperspektiven umfassend beleuchtet und sich als Standard- und Referenzwerk etabliert hat.

Forschung und technologische Innovation

Das DFTA-TZ ist führend in der Entwicklung neuer Technologien und Verfahren. Herausragende Projekte wie die Entwicklung neuer Signalelemente zur besseren und schnelleren Einstellung der Druckmaschine oder hochauflösender Bild-Rastertechnologien – mit bis zu 25.400 dpi zur Bebilderung von Fotopolymer-Flexodruckplatten eröffnen völlig neue Möglichkeiten, auch jenseits des klassischen Drucks. Zudem engagiert sich das Technologiezentrum im Produktschutz gegen Fälschungen, indem es präzise Sicherheitsmerkmale unter anderem mit Hilfe dieser Rastertechnologie entwickelt. Mehrere Patente belegen die technologische Vorreiterrolle des Instituts.

Auch bei aktuellen Branchenthemen wie dem Drucken mit erweiterten Farbpaletten (ECG oder 7C) ist das DFTA-TZ führend. Durch praxisnahe Tests liefert es wertvolle Empfehlungen für die Flexo- und Verpackungsdruckindustrie und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

Globale Ausrichtung und zukunftsweisende Standards

Die internationale Strahlkraft des DFTA-TZ wächst stetig. Unternehmen aus aller Welt nutzen die modernen Einrichtungen für technische Tests und Schulungen. Immer mehr Kurse werden in englischer Sprache angeboten, und die Akademie entwickelt zunehmend maßgeschneiderte Schulungsformate – oft sogar direkt vor Ort bei den Kunden.

Eine zentrale Zukunftsaufgabe sieht das DFTA-TZ in der Entwicklung eines Prozessstandards für den Flexodruck. Gemeinsam mit Partnern wie der Fogra werden wegweisende Konzepte erarbeitet, die dem Verfahren zu noch größerer Präzision und Effizienz verhelfen sollen.

Fazit

Seit seiner Gründung vor 30 Jahren hat sich das DFTA-Technologiezentrum als unverzichtbare und führende Institution im Flexodruck etabliert. Mit einem einzigartigen Zusammenspiel aus technischer Innovation, praxisnaher Forschung und internationaler Ausbildung leistet das DFTA-TZ einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Flexo- und Verpackungsdrucktechnologie. Dank seiner globalen Vernetzung, der engen Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen und seinem unermüdlichen Innovationsgeist wird das DFTA-TZ auch in den kommenden Jahrzehnten ein zentraler Akteur der Flexo- und Verpackungsdruckbranche bleiben.

