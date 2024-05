Digitaldruck-Lösungen für die gesamte Druckbranche

Drupa 2024: Screen

In unserer heutigen, unsicheren Welt befindet sich die Druckindustrie in einem stetigen Wandel, der neue Formen der Wertschöpfung in einem noch nie dagewesenen Tempo erfordert. Seit 80 Jahren ist Screen ein führender Entwickler und Anbieter vielfältiger innovativer Produkte und Lösungen für die Druckvorstufe und Druckbranche und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen.

Durch die Integration von Offset- und Digitaldruckmaschinen möchte Screen seine Zusammenarbeit mit Kunden in diesem Jahr noch weiter verstärken. Auf der Drupa 2024 wird das Unternehmen seine Lösungen unter dem Motto „Creating a Future in Print – Tech x Irodori“ (irodori ist das japanische Wort für Farbe) präsentieren. Am Screen-Stand werden die Messebesucher wertvolle Einblicke in die transformative Wirkung des Digitaldrucks auf die Zukunft der gesamten Druckindustrie erhalten.

Publikationsdruck

Für den Publishing-Bereich wird Screen erstmals die Truepress JET 560HDX präsentieren – eine völlig neue Inkjet-Rollendigitaldruckmaschine mit hoher Produktivität. Das System verfügt über eine neue Inkjet-Technologie, die bei Verwendung mit den neuen Truepress SC2-Tinten eine höhere Bildschärfe bietet. Diese Tinten ermöglichen den Direktdruck auf gestrichene Offsetpapiere ohne Vorbehandlung der Oberfläche. Die Truepress JET 560HDX verfügt auch über eine effiziente Trocknereinheit, die eine Papier- und Druckbreite von 560 mm unterstützt. Messebesucher werden die Möglichkeit haben, sich Druckbeispiele anzusehen, die die hohe Druckqualität der Truepress JET 560HDX unter Beweis stellen sollen.

Außerdem ist die Truepress JET 560HDX mit dem neuesten digitalen Frontend- und umfassenden Workflow-Software-System von Screen mit vielen markterprobten Technologien ausgestattet. Sie steigern die Effizienz des Frontend-Systems und sorgen für eine schnelle und präzise Datenverarbeitung mit weniger Bedienereingriffen.

Live vorgeführt wird die Truepress JET 520HD Mono von Screen, eine ultraschnelle Inkjet-Rollendruckmaschine, die für den Schwarzweißdruck von Publikationen und das Überdrucken von Postwurfsendungen optimiert ist. Die Digitaldruckmaschine wird verschiedenste Beispiele mit der neuen hochdichten schwarzen Tinte drucken.

On-Demand-Druck

Außerdem wird Screen ein voll ausgestattetes Modell seiner ebenfalls neuen Truepress JET S320 präsentieren. Screen wird auch zahlreiche nachhaltige Lösungen vorstellen, wie beispielsweise für den On-Demand-Druck von Direktmailings mit variablen Daten. Der On-Demand-Druck trägt nicht nur zur Optimierung der Produktion, sondern auch zur Substrateinsparungen bei, weil Materialien nur in einer bestimmten Auflage gedruckt werden.

Auf dem Stand von Screen wird auch das 8-Seiten-CTP-System PlateRite HD 8900NII für die Herstellung von Offset-Platten zu sehen sein, das neueste Modell seiner PlateRite-Serie, von der bis heute mehr als 25.000 Systeme verkauft wurden. Als Anbieter von Lösungen von der Druckvorstufe bis zum Druck wird Screen auch seine einzigartige Hybridlösung für den kombinierten Digital- und Offsetdruck präsentieren. Sie unterstützt verschiedene Anwendungen und Auflagen und vereint Inkjet-Rollendigitaldruckmaschinen, Bogendruckmaschinen und CTP-Systeme in einem System.

Digitale Lösungen für den Verpackungsdruck

Für den Etiketten- und Verpackungsmarkt wird Screen auf der Drupa seine bewährten UV-Inkjet-Druckmaschinen der Truepress Label SAI S-Serie mit einer neu entwickelten digitalen Primer-Einheit für den Etikettendruck präsentieren. Live vorgeführt wird auch die Inkjet-Druckmaschine Truepress PAC 520P, die mit lebensmittelkonformen Tinten auf Wasserbasis für Papierverpackungen arbeitet und Verpackungsherstellern und Markenartiklern bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützt. Das Unternehmen möchte verschiedene Etiketten- und Verpackungsbeispiele mit umweltfreundlichen Materialien, neue nachhaltige Lösungen und Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität des Inkjet-Digitaldrucks von kleinen und mittleren Auflagen präsentieren. Mitarbeiter von Screen werden erläutern, inwiefern diese Lösungen neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

Zu den Exponaten gehört auch das Inkjet-Drucksystem Truepress PAC 830F für flexible Verpackungsfolien, das ebenfalls mit wasserbasierten, lebensmittelkonformen Tinten arbeitet. Messebesucher können die verschiedenen Leistungsmerkmale und Funktionen dieser Druckmaschine mit ihrem innovativen Design erkunden und werden dabei ein besseres Verständnis für die Tücken des Digitaldrucks auf flexible Verpackungsfolien erhalten. Außerdem werden am Stand von Screen mehrere innovative Farblösungen zu sehen sein, die in Zusammenarbeit mit CGS ORIS entwickelt wurden.

