Neues Auswaschgerät für die Flexodruckplatten-Produktion

XSYS

Die Mark-Maker Company hat als einer der ersten Unternehmen in den USA eine ThermoFlexX Catena-W-Anlage von XSYS für das Auswaschen von Flexodruckplatten installiert. Der Standort in Grand Rapid, Michigan, verfügt für die Plattenproduktion bereits über einen XSYS ThermoFlexX Imager, einen nyloflex Xpress Thermal Processor und die Woodpecker-Oberflächenrasterungstechnologie.

Das Auswaschgerät ThermoFlexX Catena-W arbeitet mit mehreren Funktionen, die eine hohe Plattenqualität und einen hohen Durchsatz sowie minimale Bedienereingriffe garantieren sollen. Die Technologie zur Plattenausrichtung verhindert ein Verrutschen der Platten während des Transports, während die Plattenwarteschlange den Abstand zwischen den Platten auf 50 cm begrenzt. Darüber hinaus verwendet das System drei interne Stiftleisten, um die Platten sicher durch den Prozess zu führen, wodurch das Stanzen der Platten nicht mehr notwendig ist.

Anzeige

Ressourceneinsparung und Automatisierung

Bei Mark-Maker arbeitet die Catena-W zusammen mit einem ThermoFlexX 80-Belichter, der 2017 installiert wurde, und einem nyloflex Xpress-Thermoprozessor aus dem Jahr 2019, um große Flexodruckplatten im Format von bis zu 50 x 80″ zu produzieren. Pre-Press-Manager Jason Sikkema ist zufrieden mit der neuen Catena-W-Anlage. Er hob die Einsparungen hervor, die das Unternehmen erzielt. “Die Anlage ermöglicht, den Verbrauch von Auswaschlösemittel um bis zu 50% und die für das Destillationssystem benötigte Energie zu reduzieren, was natürlich einen großen Vorteil in Bezug auf niedrigere Kosten und Umweltauswirkungen darstellt. Auch die Anlage selbst verbraucht weniger Energie, und dank eines vollständig geschlossenen Betriebs hat sich unsere Arbeitsumgebung verbessert”, so der Geschäftsführer.

Da die Automatisierung der wichtigste Faktor bei der Herstellung von Flexodruckplatten ist, wurde die Catena-W-Wascheinheit so konstruiert, dass sie sich nahtlos in andere ThermoFlexX-Module integrieren lässt und so die vollautomatische Catena+ End-to-End-Plattenherstellungslinie bildet. Diese Fähigkeit war ein weiterer wichtiger Entscheidungsaspekt für Mark-Maker, da das Unternehmen beabsichtigt, sein Produktangebot und seine geografische Reichweite zu erweitern.

Über Mark Maker

Mark-Maker ist ein Familienunternehmen mit drei Produktionsstandorten im Mittleren Westen der USA. Im Hauptwerk in Grand Rapids, Michigan, werden mit modernen Anlagen Flexodruckplatten und Stanzformen für die Produktion von Wellpappen-Verpackungen hergestellt. Dort sind 55 Mitarbeiter beschäftigt. An den Standorten in Glendale Heights, Illinois, und Neenah, Wisconsin, werden mit insgesamt 35 Mitarbeitern Stanzformen gefertigt.