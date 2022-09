Huhtamaki: Zertifizierungsprogramm für Flexcel NX-Platten erfolgreich abgeschlossen

Elif Kairo und Istanbul

Elif, ein auf die Herstellung flexibler Verpackungen spezialisiertes Unternehmen von Huhtamaki, hat das Miraclon-Zertifizierungsprogramm für Flexcel NX-Flexodruckplatten erfolgreich durchlaufen.

Das Unternehmen, das sein erstes Flexcel NX-System im Jahr 2018 installierte, verfügt über zwei hochmoderne Produktionsstätten in der EAMER-Region – eine in Istanbul in der Türkei und eine weitere in Kairo, Ägypten. Das Unternehmen wählte ein Flexcel NX-System für jede Produktionsstätte und absolvierte die Zertifizierung an beiden Standorten.

Anzeige

Derek Peacock, Leiter des Designzentrums von Huhtamaki – Elif in der Türkei, merkte an: „Unsere Kunden erwarten bei flexiblen Verpackungen nur die höchste Qualität, und wir setzen alles daran, bei der Produktion die Effizienz zu maximieren. Außerdem arbeiten wir kontinuierlich mit dem Miraclon Team zusammen, um zu gewährleisten, dass wir die besten Methoden anwenden, um die Vorteile der Platten maximal auszuschöpfen.“

„Unsere Kunden sind mit unseren Qualitätsmaßstäben bestens vertraut. Zertifizierungen wie die von Miraclon unterstreichen öffentlich unsere strengen Produktionsprozesse, einschließlich der Datenmessung, und zeigen, wie wir die effiziente Produktion und den hochqualitativen Druck flexibler Verpackungen vorantreiben. Es ist ein Beweis für unser fortlaufendes Bestreben, bei der Druckformherstellung und der Flexodruckproduktion die höchsten Standards zu erreichen.“