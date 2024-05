Chespa, Asahi und Esko präsentieren umweltfreundliche Verpackungslösungen auf der Drupa

Partnerschaft für mehr Nachhaltigkeit

Der polnische Druckfarbenhersteller Chespa ist eine Partnerschaft mit Asahi Photoproducts und Esko eingegangen , um seinen Kunden und Interessenten eine biologisch abbaubare/kompostierbare flexible Verpackungen vorzustellen. Die Hochbarriere-Verpackung sind mit speziellen pflanzenbasierten Wasserfarben von Chespa, Eskos neuestem Crystal V-Screening und XPS Crystal Exposure-System sowie den CO 2 neutralen wasserwaschbaren Platten AWP CleanPrint von Asahi Photoproducts bedruckt worden, um das Drucken von Verpackungen in höchster Qualität mit optimiertem Farbverbrauch, minimalem Abfall, kräftigen Farben und ohne VOCs zu gewährleisten. Druckmuster sind für Besucher am Stand von Asahi Photoproducts auf der Drupa (Halle 8b, Stand A13) erhältlich.

Das Projekt im Detail

Das in Zusammenarbeit mit Asahi und Esko durchgeführte Projekt, bei dem nachhaltige Substrate und Farben sowie CO 2 neutrale Flexodruckplatten von Asahi Photoproducts verwendet wurden, wurde mit einer Schokoladenverpackung getestet, welche Chespas FlexiBio wasserbasierte Druckfarben verwendete, und einer Verpackung für erdnussbasierten Produkten, wo Chespas FlexiEco wasserbasierte Farben eingesetzt wurden.

„Unser Markenartikler wählte ein nachhaltiges Papiersubstrat mit Barrierebeschichtungen für die Verpackung seiner Produkte aufgrund seiner Barriere gegen Sauerstoff, Wasser, Aromen und Fett sowie seiner Eignung für die Heißsiegelung”, sagte Anetta Malkusch, PR-, Marketing- und Werbeleiterin von Chespa Sp.z o.o. „Ein zusätzlicher Anspruch war die Möglichkeit, hochwertige Grafiken auf der Oberfläche mit den nachhaltigen, wasserwaschbaren AWP-Flexodruckplatten von Asahi, unseren wasserbasierten Druckfarben und die neueste Crystal-V-Oberflächenstrukturierungstechnologie von Esko zu drucken.

Das von Chespa unter dem Namen FlexiLack FX Barrier eingesetzte barrierebeschichtete Papier ist ein hochleistungsfähiges metallisiertes kompostierbares Substrat, der aus vier Schichten besteht: einem Cellulosefilm, der oben und unten mit einer speziellen Beschichtung versehen ist, und einer oberen Schicht aus einer bedruckbaren metallisierten Oberfläche. Es kombiniert hervorragende optische Eigenschaften mit verbesserten Barriere- und Deadfold-Fähigkeiten. Zielanwendungen umfassen Twistwrap- und Flowwrap-Verpackungen für Süßwaren, Backwaren und Non-Food-Produkten. Diese Verpackung ist ideal für Premium-Etikettenanwendungen und ist kaltesiegelkompatibel. Das Projekt richtet sich an Markeninhaber, die höchste Nachhaltigkeitsziele erreichen möchten und gleichzeitig die funktionellen Verpackungsbarriere-Eigenschaften beibehalten, die für diese Art von Lebensmittelanwendung erforderlich sind.

Wer ist Chespa?

Chespa wurde 1991 gegründet und bestehend aus 18 Unternehmen in 7 Ländern, umfasst einen Farbhersteller und ein Repro-Studio, das eine breite Palette von wasser- und lösemittelbasierten Farbsystemen, Stanzwerkzeugen und druckfertigen Fotopolymer-Druckplatten für die Verwendung mit einer Vielzahl von Substraten anbietet. Das Unternehmen beschäftigt 750 Mitarbeiter und hat einen Umsatz von 140 Millionen Euro.