Esko präsentierte auf der Drupa den neuen CDI Crystal XPS „Quartz Edition“

Flexoplattenherstellung

Mit dem CDI Crystal XPS „Quartz Edition“ hat Esko heute auf der Drupa seine neueste Innovation enthüllt. Diese Ergänzung zur erfolgreichen Familie der CDI Crystal XPS Bebildungs- und Belichtungslösungen für Flexodruckplatten kombiniert die verbesserte Optik des CDI Crystal mit einer optimierten Crystal Screening-Software.

„Dies ist die absolute Spitze der Flexoplattenherstellung“, so Pascal Thomas, Leiter des Flexogeschäfts bei Esko. „Im Bereich der flexiblen Verpackungen gilt der Tiefdruck nach wie vor als Mittel der Wahl für die beste Druckqualität. Mit dieser Innovation bieten wir Druckern die Möglichkeit, dieselbe Druckqualität mit Flexodruck zu erreichen. Wir setzen die Messlatte für Qualität auf das höchste Niveau und helfen Flexodruckern, optimale Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.“

Höherfrequente Oberflächenstrukturen

„Dank unserer neuen optischen Quarztechnologie sind Benutzer in der Lage, höherfrequente Oberflächenstrukturen mit 2000 lpi (Q-Cells) und einer Bildauflösung von 4000 ppi abzubilden. Dies stellt einen weiteren großen Sprung nach vorne in der Bebilderungsgeschwindigkeit und Druckqualität von Flexodruckplatten dar“, erklärte Pascal Thomas weiter. „Die Bebilderung mit 4000 ppi übertrifft den aktuellen Industriestandard fast um das Doppelte, während die in die Volltonflächen mit einer Auflösung von 2000 lpi eingravierten Mikrozellen die Farbübertragung erheblich verbessern.“

Der neue CDI richtet sich in erster Linie an Etiketten- und Verpackungsverarbeiter sowie deren Premedia-Plattenlieferanten. „Dank der Kombination aus Hardware und Software bieten Esko Pixel+Q-Cell-Screening einer Auflösung von 2000 lpi, was im Druck zu homogenen und geschlossenen Volltonflächen, stabilen Lichterpunkten und hohen Druckdichten führt“, sagte Pascal Thomas. „Da diese Ergebnisse mit einem einzigen Optikkopf erreicht werden, führt dies darüber hinaus zur Reduzierung der Komplexität und zur weiteren Vereinfachung des Prozesses.“

Die mit der Esko CDI Crystal XPS „Quartz Edition“ hergestellten Flexodruckplatten können sowohl lösemittel- als auch wasserbasierte Druckfarben verwenden. Laut Esko erreichen diese Platten eine erhöhte Dichte von bis zu 0,7 bei der Übertragung wasserbasierter Farben, die aufgrund ihrer Nachhaltigkeitsvorteile immer beliebter werden.

Perfekte Kombination aus Hardware und Software

Jan De Roeck, Director of Marketing, Industry Relations & Strategy bei Esko, erklärte, dass die Rastertechnologie eine Weiterentwicklung der preisgekrönten Esko Print Control Wizard-Software darstellt, die den Prozess der Flexoplattenherstellung unter Berücksichtigung aller kritischen Druckparameter und -variablen wie Bildauflösung, Belichtungseinstellungen, Plattentyp, Substrat, Rasterwalze, Druckmaschine und Druckfarben vereinfacht. „Die Software standardisiert die Erzeugung von Crystal Screens, die speziell in Kombination mit der XPS Crystal Flexoplatten-LED-UV-Belichtungseinheit verwendet werden. Mit der CDI Crystal XPS ‚Quartz Edition‘ gehen wir noch einen Schritt weiter und ermöglichen eine unübertroffene Screening-Genauigkeit dank der Ergänzung durch VQ (Q-Zellen mit variabler Hervorhebung) und SQ (stochastische Q-Zellen).“

„Dies ist eine perfekte Kombination aus Esko-Hardware und Software“, fügte er hinzu. „Die Quarzzellen bilden sich bei der Belichtung durch UV-LED-Technologie von XPS Crystal in einer Flexoplatte und sorgen so für eine äußerst konsistente und wiederholbare Plattenqualität.“

Da die neue Esko CDI Crystal XPS „Quartz Edition“ mit der gesamten vorhandenen Esko-Software kompatibel ist, können sämtliche alten Jobs ohne erneutes Ripping weiterhin ausgeführt werden. Die Lösung wird ab Ende 2024 in den Größen 4835, 4260 und bis 5080 im Handel erhältlich sein.