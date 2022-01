nyloflex FTM Digital

Flexodruckplatte speziell für die Bedruckung von Papiersubstraten

Saint André Plastique hat sich für die digitale Flexodruckplatte nyloflex FTM von XSYS entschieden, um die Druckqualität flexibler Verpackungen auf Papierbasis zu erhöhen.

Seit Anfang 2021 ist die Flexodruckplatte auf den Markt und wurde für die Bedruckung von Papiersubstraten im Flexodruckverfahren mit wasserbasierten Farben entwickelt. Nach mehreren Druckversuchen stellte Saint André Plastique fest, dass nyloflex FTM Digital helfen könnte, die Druckproduktion zu optimieren. “Wir arbeiten zurzeit an der Ausweitung papierbasierter Alternativen zu Kunststoffen, um unser Geschäft an neue Marktbedürfnisse und strengere Vorschriften anzupassen. Deshalb haben wir beschlossen, unseren Plattenbestand neu zu bewerten, um zu sehen, ob es Raum für Verbesserungen gibt”, sagte Fabienne Lebreton, Präsidentin von Saint André Plastique.

Investitionen und Export

Saint André Plastique liegt am Rande des Dorfes Saint-André-de-l’Epine in der Manche (Normandie) und ist auf die Produktion flexibler Verpackungen aus Papier und Kunststoff für die Lebensmittelindustrie spezialisiert. Die 1973 gegründete Firma befindet sich nach wie vor im Besitz der Gründerfamilie und wird heute von Fabienne Lebreton zusammen mit ihrem Bruder, dem Geschäftsführer Mathias Lebreton, geführt.

In den vergangenen Jahren investierte das Unternehmen massiv in neue Extrusions-, Druck-, Weiterverarbeitungsanlagen. Das Produktionswerk verdoppelte nahezu seine Größe und beschäftigt heute rund 170 Mitarbeiter. Die Exportanteil beträgt etwa 22 % des Umsatzes. Mit seinen flexiblen Verpackungen beliefert Saint André Plastique vor allem Lebensmittelhersteller in Europa, wobei die Länder Belgien, Deutschland, Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich den Schwerpunkt bilden.

Eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet kontinuierlich an neuen Verpackungslösungen, um Anforderungen an Nachhaltigkeit, Komfort und Qualität zu erfüllen. Zu den selbst entwickelten Produkten gehören SAP Fresh, eine atmungsaktive Folie, die die Haltbarkeit von Obst und Gemüse verlängern soll, Cook’n SAP, eine flexible, mikrowellengeeignete Lebensmittelverpackung, sowie eine Reihe biologisch abbaubarer Verpackungsmaterialien.

Flexodruckplatte für Papiersubstrate

Saint André Plastique verfolgt seit 15 Jahren den Ansatz einer nachhaltigen Entwicklung und beteiligt sich aktiv an lokalen und regionalen Initiativen, in denen die Mitglieder gemeinsam an verantwortungsvolleren Lösungen arbeiten. Eine Flexodruckplatte zu finden, die diese Arbeit unterstützt und gleichzeitig eine hohe Druckqualität liefert, ist ein wichtiger Teil des Puzzles.

Die nyloflex FTM Digital mit integrierter Flat-Top-Dot-Technologie druckt gleichermaßen gut auf einer breiten Palette von gestrichenen und ungestrichenen Papieren, für die Druckereien bisher mehrere Plattentypen benötigten. Makulatur und Kosten lassen sich durch die Zusammenfassung von Aufträgen und die Kombination von Volltonfläche und Raster auf derselben Platte reduzieren. Auch verringert sich dadurch der Plattenbestand und damit die Kapitalbindung.

“Die neuen nyloflex FTM-Platte gewährleistet Farbkonsistenz und Wiederholbarkeit, was im Segment der flexiblen Verpackungen unglaublich wichtig ist”, so Direktor Jean-Michel Levoy. “Die Flexodruckplatte hat ein gutes Farbabgabeverhalten, was sich unter anderem positiv in einer hohen Druckauflösung selbst auf ungestrichenem Papier niederschlägt.”

Saint André Plastique entschied sich schließlich, die nyloflex FTM Digital-Platte in ihrem Portfolio aufzunehmen. Aufgrund der integrierten Flat-Top-Dot-Technologie kann die Lösemittel-Flexodruckplatte auf den vorhandenen Verarbeitungsanlagen verarbeitet werden, ohne den Einsatz zusätzlicher Spezialgeräte oder Hilfsmittel .

Den gesamten Prozess im Haus

Die hauseigene Druckvorstufe von Saint André Plastique ist seit jeher bestrebt, die Druckqualität der Verpackungsmotive stetig zu verbessern und neue nachhaltige Arbeitsmethoden zu finden. Dies ermöglicht es, neue Lösungen, wie z. B. Platten, zu testen und das Ergebnis direkt an der Flexodruckmaschine zu analysieren.

“Die 100-prozentige Integration von Druckvorstufe, Plattenherstellung und Druckproduktion in denselben Räumlichkeiten bedeutet, dass wir den gesamten Prozess unter Kontrolle haben”, so Jean-Michel. “Das verschafft uns auch einen Geschwindigkeitsvorteil, so dass wir neue Lösungen wie nyloflex FTM implementieren und unseren Kunden sehr schnell hervorragende Druckergebnisse liefern können.”