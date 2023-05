Neue Flexodruckmaschine für Faltschachteln und Getränkekartons

Heidelberg präsentierte neue Boardmaster auf der Interpack 2023

Der Flexodruck ist mittlerweile die wichtigste Technologie im Verpackungsmarkt und profitiert weiterhin vom weltweit stabilen und deutlichen Wachstum von Verpackungen und Etiketten. Heute werden bereits rund 15 Prozent des Volumens an Faltschachteln im Flexoverfahren hergestellt -Tendenz weiter steigend. So weist das Flexodruckproduktionsvolumen von Faltschachteln innerhalb des Verpackungsdrucks mit 2,4 Prozent ein überproportionales Wachstum auf.

Markenkonzerne setzen zunehmend auf die nachhaltigere Faltschachtel

Insbesondere internationale Markenkonzerne stellen neben der Druckqualität immer höhere Anforderungen an die Nachhaltigkeit bzw. Recyclingfähigkeit ihres gesamten Verpackungssortiments und verzichten zunehmend auf Plastik. Laut einer aktuellen Smithers Studie wird im Bereich Lebensmittel mittelfristig der Anteil an faserbasierten Verpackungen, z.B. aus Karton oder Papier, die heute noch mit Abstand dominierenden Kunststoffverpackungen überholt haben und dann mit über 40 Prozent an der Spitze stehen. Die neue Heidelberg Boardmaster eignet sich insbesondere für Faltschachtelanwendungen im Bereich Lebensmittel und Getränke.

Die neue Flexodruckmaschine Heidelberg Boardmaster

Mit der neuen Flexodruckmaschine möchte Heidelberger Druckmaschinen seine Markt- und Technologieführerschaft im Verpackungsdruck unterstreichen(Foto: Phillip Wolf-Punktlicht) Die Heidelberg Boardmaster addressiert die zentralen Herausforderungen von Verpackungsproduzenten: Kostendruck, Produktivität, Fachkräftemangel und Nachhaltigkeit (Foto: Phillip Wolf-Punktlicht) Mehr Produktivität weniger Kosten: Die Heidelberg Boardmaster ist auch eine Alternative für zahlreiche Verpackungskunden, die mit dem Offset-Großformat (VLF) produzieren(Foto: Phillip Wolf-Punktlicht) Der Druck-Vorstufenscanner Heidelberg Intellimatch sichert die Druckqualität ab und sorgt für die vollautomatische und korrekte Einstellung der Druckwerke (Foto: Phillip Wolf-Pumktlicht)

Boardmaster senkt Gesamtbetriebskosten in der hochvolumigen Produktion von Faltschachteln

Die neue Flexo-Reihenbaumaschine soll Gesamtbetriebskosten in der hochvolumigen Produktion von Faltschachteln senken. „Mit der Heidelberg Boarmaster sind industrielle Verpackunsproduzenten in der Lage, ihre Betriebskosten signifikant zu senken. Mit ihren zahlreichen Kundenvorteilen ist die Boardmaster auch für viele Anwender, die bisher im Bogenoffset-Großformat (Very Large Format Printing/VLF) drucken, eine interessante Alternative“, so Christian Steinmaßl, Leiter Segment Packaging bei Heidelberg.

Nachhaltige und effiziente Fertigung im Flexodruck

Die von Grund auf neu entwickelte Boardmaster ensteht am Heidelberg Kompetenzzentrum für den hochvolumigen Flexo-Faltschachteldruck am Standort Weiden in der Oberpfalz. Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit internationalen Verpackungskunden und im Hinblick auf deren zentrale Herausforderungen: