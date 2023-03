Neue Designstandards für Wellpappenverpackungen in Software implementiert

Wellpappenverpackung

Esko hat die Arbeit des FEFCO (Europäischer Verband der Wellpappenhersteller) bei der Entwicklung seiner neuen Designstandards unterstützt und ist nun nach eigenen Angaben auch das erste Unternehmen, das die neuen Standards als parametrische Tools in seiner Software für strukturelles Design auf den Markt bringt.

Die 12. Ausgabe des weltweit anerkannten FEFCO-Codes „Bibliothek der Designstile für Wellpappenprodukte“, der Anfang letzten Jahres veröffentlicht wurde, befasst sich mit vielen Problemen der Wellpappenverarbeiter von heute, die sich an die veränderten Marktbedingungen und den Boom des E-Commerce anpassen müssen.

„Mit der neuesten Ausgabe wurden weitere hundert neue Codes in den Leitfaden aufgenommen“, erklärt Jan De Roeck, Director of Industry Relations & Strategic Marketing bei Esko, dem globalen Anbieter von integrierten Software- und Hardwarelösungen, die den Markteinführungsprozess von verpackten Waren verkürzen. „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit FEFCO zusammen und sind stolz darauf, erneut an der Entwicklung dieser neuen Standards mitgewirkt zu haben.“

Vorteile des FEFCO-Codes

Der FEFCO-Code, das international angewandte System für das Design von Verpackungen aus Wellpappe, enthält die Designs der gebräuchlichsten Verpackungsarten, denen jeweils eine Codenummer zugeordnet ist. Das macht ihn zu einem unverzichtbaren Tool für die Wellpappenverpackungsbranche. Die in den 1960er-Jahren entworfenen Codes und Designs wurden ursprünglich entwickelt, um lange und komplizierte Beschreibungen für die Verpackungsherstellung zu ersetzen. Auch heute noch dienen sie dazu, eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage zu schaffen, sowohl unternehmensintern als auch mit Kunden in aller Welt.

Die aktuelle 12. Ausgabe des FEFCO-Codes greift die Entwicklungen in der Wellpappenbranche, neue Technologien, Marktveränderungen und mehr als hundert neue Designs auf – darunter eine neue Serie, die sich insbesondere auf den Einzelhandel und E-Commerce konzentriert.

Zeitersparnis bei Designentwicklung

„Neu aufbaubare Designs sind bei der Entwicklung von Verpackungen enorm wichtig“, so Jan De Roeck. „Intelligente, parametrische Standards helfen dabei, Zeit bei der Entwicklung von Designs zu sparen und Fehler zu reduzieren. Esko ArtiosCAD verfügt über eine intelligente, skalierbare Design-Bibliothek zusammen mit US-, ECMA-, FEFCO- und Display-Standards, die dem Benutzer Design-Entscheidungen abnimmt. Zudem bietet die Software eine Funktion zum Neuaufbau von Designs, die es ermöglicht, sie parametrisch mit neuen geometrischen Werten neu aufzubauen. Es ergab also Sinn, die 3D-Designfunktionen der Software zu nutzen, um die neuen FEFCO-Designs zu entwickeln und ihre Genauigkeit zu gewährleisten.“

„Angesichts der stetigen Veränderungen in der Branche, insbesondere im Bereich des E-Commerce und der Verwendung von Materialien mit hohem Recyclinganteil, wird es immer wichtiger, genau, flexibel und innovativ zu designen und aufgrund der hohen Produktionsanforderungen von heute jederzeit flexibel Designs neu aufbauen zu können“, so Jan De Roeck. „Die FEFCO-Codes werden von Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt verwendet, und es ist uns eine Ehre, an der Entwicklung dieser 12. Ausgabe beteiligt gewesen zu sein.“

„Es freut uns auch, dass wir das erste Softwareunternehmen sind, das diese Standards als parametrische Tools in unsere Software für strukturelles Design implementiert hat. Zudem haben wir mit ArtiosCAD eine Lösung entwickelt, mit der unsere Kunden weltweit die Standards optimal nutzen können.“

Der FEFCO-Code ist ein interaktives Dokument mit einer Übersichtsseite für jede Serie, auf der die neuen Codes hervorgehoben werden. Der FEFCO-Code wird von der International Corrugated Case Association (ICCA) übernommen. Der Code kann kostenlos von der FEFCO-Website heruntergeladen werden