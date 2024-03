In-House-Druckplattentraining im Gallus Experience Center

Neue Schulungen im Jahr 2024

Asahi Photoproducts bietet eine neue Form der Bedienerschulung an, die den Druckvorstufenworklow, die Plattenherstellung und den Flexodruck zusammen mit Gallus und Esko unter einem Dach kombiniert. Die ersten Veranstaltungen sind bereits im Rahmen der Esko Masterclass-Reihe geplant und beginnen im März. Sie behandeln Aspekte des Workflows im Flexodruck und der Rastertechnologien gefolgt von der nachhaltigen Plattenproduktion, während die praktische Arbeit an der Druckmaschine den Abschluss bildet. Die Schulungen finden in dem im Juni 2023 eröffneten Gallus Experience Center in St. Gallen in der Schweiz statt.

Behandelt werden die folgenden Themen:

Die Rastertechnologien, der Workflow und die Lösungen zur Plattenbebilderung von Esko.

Das wasserauswaschbare System der Druckplattenherstellung von Asahi, einschließlich Kalibrierung der Belichtungszeit, Auswaschgeschwindigkeit, Nachbelichtung und Trocknungszeit.

Druck der Platten auf einer Druckmaschine von Gallus, einschließlich Kennlinienkalibrierung und Kontrolle der Druckqualität.

Gesamtüberblick zur Verdeutlichung der Umsetzbarkeit der Plattenproduktion von Asahi, Esko und Gallus für die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen in der Druckerei.

Zur Anmeldung an der Schulung im März und Anzeige der Tagesordnung klicken Sie bitte hier . Die Schulungen sind wie folgt geplant und umfassen jeweils vier Tage:

Erste MasterClass: 12. bis 15. März (schon ausgebucht)

Zweite MasterClass: 24. bis 27. Juni

Dritte MasterClass: 23. bis 26. September

Vierte MasterClass: 09. bis 12. Dezember

Dieter Niederstadt, Technical Marketing Manager bei Asahi

Da Asahi Photoproducts vor mehr als 50 Jahren gegründet wurde“, sagt Dieter Niederstadt, Technical Marketing Manager bei Asahi, „haben wir mehrere Entwicklungen in unserer Branche mitverfolgt. Diese reichen vom ‚Kartoffeldruck‘ bis zum hochwertigen Flexodruck, der bis an die Qualitätsgrenzen auch von anderen, heute verfügbaren Drucktechnologien vordringt. Eine weitere Entwicklung, die wir erkennen, besteht darin, dass die Lücke in der Lieferkette der Druckplattenherstellung geschlossen wird. Während früher viele Arbeiten, wie die Datei-Separation, die Plattenherstellung und das Drucken, getrennt voneinander abliefen, ist es heute angesichts der zunehmenden Integration der Automatisierung einfacher, diese Schritte beim Verarbeiter unter einem Dach zusammenzubringen. Das erfordert allerdings wertschöpfende Schulungskurse für die kommende Generation von Bedienern.“

Das Gallus Experience Center vereint mehrere branchenführende Partner, wie Asahi, Gallus und ESKO, um gemeinsam Innovationen in der Branche voranzutreiben. Es bietet die richtige Umgebung für ein Schulungszentrum zur Druckplattenherstellung mit lückenlosen End-to-End-Lösungen, die die umfassendere Integration von Aufgaben während der Plattenherstellung unterstützen – immer mit Blick auf die Nachhaltigkeit. Diese Schulungen vermitteln den Teilnehmern eine Übersicht in der Arbeit mit den vorgestellten Lösungen und ermöglichen ihnen, Branchenexperten Fragen zu stellen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Dario Urbinati, CEO der Gallus Group

sagt: „Wir bei Gallus sind stolz darauf, intelligente und vernetzte Drucksysteme zu fördern. In diesem Rahmen spielt der Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Anbietern eine herausragende Rolle, um Innovation und Transformation in der Druckbranche voranzubringen. Das Gallus Experience Center ist Ausdruck dieser Vision, da es einige der wichtigsten Vordenker unserer Branche zusammenführt. Dazu gehören auch unsere geschätzten Partner Asahi und Esko, deren Kompetenz unseren gemeinsamen Weg in die Zukunft bereichert. Wir alle freuen uns, diese transformativen MasterClass Schulungen ausrichten zu können, da sie unser Engagement für die Weiterentwicklung der Branche durch die Vermittlung von Wissen und durch vorausschauende Lösungen eindrucksvoll unter Beweis stellen. Machen Sie mit und helfen Sie uns, die Zukunft des Druckens zu gestalten, neue Horizonte abzustecken und grenzenlose Möglichkeiten zu erschließen.“

Thomas Klein, CTO von Esko

„Esko ist seit jeher ein Wegbereiter für bedienerfreundliche und automatisierte Lösungen in der Flexodruck-Druckvorstufe und Plattenherstellung. Gleichzeitig statten wir unsere Hardware- und Software-Lösungen, wie die Modellreihe CDI Crystal XPS, mit einer branchenführenden Plattenqualität und -konstanz aus“, sagt Thomas Klein, CTO von Esko. „Die MasterClass Schulungen am Gallus Experience Center erlauben den Teilnehmern nun auch, sich einen ganzheitlichen Überblick über alle Schritte, angefangen bei der zu integrierenden Grafik über die Herstellung von Flexodruckplatten bis zum abschließenden Drucken, zu verschaffen. So erfahren sie aus erster Hand, wie die Automatisierung eine bisher beispiellose Bedienerfreundlichkeit ermöglicht.“