Koenig & Bauer

Drei Druck- und Veredelungsmaschinen für die Model Group

Die Model Group investiert in zwei CorruCut-Anlagen von Koenig & Bauer. Eine der beiden CorruCuts wird Ende des kommenden Jahres im tschechischen Nymburk installiert. Die zweite CorruCut wird in der polnischen Stadt Czosnow in der Nähe von Warschau aufgestellt. Darüber hinaus investiert die Gruppe in eine großformatige Bogenoffsetmaschine Rapida 145 mit elf Druck- und Veredelungswerken, die im Frühjahr 2022 ihre Produktion im tschechischen Opava aufnehmen soll.

„Unsere hohen Ansprüche an Qualität, Nachhaltigkeit und Performance wurden von Koenig & Bauer absolut erfüllt. Zudem wollten wir bei dieser Investition nur einen Ansprechpartner haben. Das breite Produktportfolio von Koenig & Bauer passt daher sehr gut zu unserem Unternehmen“, so Roman Jamnický, COO von Model Obaly. Alle drei Maschinen stellen eine echte Weiterentwicklung in der Drucktechnologie für die Verpackungsbranche dar und verbinden hohe Druckqualität und Präzision mit marktführender Leistung.

Wellpappendirektdruck und Rotationsstanze

Erstmals werden die beiden CorruCut-Anlagen mit einer neuartigen vorrüstbaren Rotationsstanze ausgestattet. So kann während der Produktion der nicht in Produktion befindliche Stanzzylinder vorgerüstet und nach Auftragsende vollautomatisch gewechselt werden. Christoph Müller, Vorstandsmitglied der Koenig & Bauer AG: „Mit diesen beiden Anlagen hat Koenig & Bauer endgültig den Einstieg in den Wellpappendirektdruck geschafft. Ziel ist es mittelfristig eine Koenig & Bauer übliche Marktposition zu erlangen.“ Zudem werden die Maschinen mit den bereits etablierten Alleinstellungsmerkmalen wie beispielsweise dem Vakuum-Riemenanleger ohne Einzugswellen oder dem Rasterwalzenwechselsystem ausgestattet sein. Auch Softwareupgrades, die die Automatisierung noch einmal erhöhen und den Bedienern das Arbeiten an der Maschine deutlich erleichtern, sind ein wichtiger und fester Bestandteil der Maschinen“, so Christoph Müller weiter.

Elf Druck- und Veredelungswerken

Seit 1976 produzierten bzw. produzieren bei Model Obaly zwölf Bogenoffsetmaschinen von Koenig & Bauer. Aktuell sind es am Standort eine Rapida 145, zwei Rapida 142 und eine Rapida 106 im Mittelformat.

Die neue Rapida 145 soll schon im Frühjahr 2022 die Druckkapazitäten in Opava erhöhen. Sie wird für den Druck auf Starkkarton und Mikrowelle um 420 mm höher gesetzt und mit sechs Farbwerken, Lackturm, zwei Zwischentrockenwerken, einem Druck- und einem Lackwerk sowie dreifacher Auslageverlängerung ausgerüstet sein. Zur Automatisierungsausstattung gehören Nonstop-Automatiken sowie Stapellogistik, ziehmarkenfreie Anlage DriveTronic SIS, simultaner Druckplattenwechsel DriveTronic SPC inklusive Plate Ident sowie Wascheinrichtungen CleanTronic Synchro für parallele Waschprozesse. Die Maschine erhält für den UV-/Mischbetrieb und damit für eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Inline-Produktveredelungen UV-Zwischen- und IR-/TL-/UV-Trocknern in der Auslageverlängerung.

Über die Model Group



Die Model Group, mit Hauptsitz in der Schweiz, wird in vierter Generation von Daniel und Elisabeth Model geführt. Gegründet wurde das Unternehmen vor fast 150 Jahren und ist mittlerweile in sieben Ländern mit eigenen Niederlassungen vertreten. Die Model Group entwickelt, produziert und liefert intelligente, innovative und hochwertige Display- und Verpackungslösungen aus Voll- und Wellpappe. An 15 europäischen Standorten beschäftigt die Model Group rund 4600 Mitarbeitende. Der Umsatz im vergangenen Jahr betrug mehr als 800 Millionen Euro. Einen besonderen Wert wird dabei auf die Nachhaltigkeit gelegt – so werden seit mehreren Jahren fast ausschließlich rezyklierte Fasern für die Produkte verwendet.