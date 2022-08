Südpack für Umweltpreis 2022 nominiert

Flexible Verpackungen

Im Juni erst wurde Südpack im branchenübergreifenden Sustainability-Ranking der WirtschaftsWoche aus über 4000 Unternehmen auf Platz 36 der nachhaltigsten und Anfang August zusätzlich in die Top 10 der innovativsten Mittelständler Deutschlands gewählt. Jetzt ist der weltweit agierende Folienhersteller in der Kategorie „Industrie-Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden“ für den renommierten und mit insgesamt 60.000 Euro dotierten Umweltpreis 2022 des Landes Baden-Württemberg nominiert.

Bereits zum 20. Mal wird der begehrte Umweltpreis für bemerkenswerte Leistungen von Unternehmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes sowie des nachhaltigen Wirtschaftens durch das Land Baden-Württemberg verliehen. Die Bewerber müssen hierfür ein breites Anforderungsprofil erfüllen, dessen Bandbreite von ökologieorientierter Unternehmensführung bis hin zu ressourcenschonenden Produktionsprozessen und der Entwicklung nachhaltiger Produkte reicht. Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaftsorganisationen, wissenschaftlichen Institutionen, Umwelt- und Naturschutzverbänden, Gewerkschaften, der LUBW Landesanstalt für Umwelt sowie dem Wirtschafts- und dem Umweltministerium Baden-Württemberg. Ziel ist es, die unterschiedlichen, innovativen Ansätze der Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit bekannt zu machen und weitere Aktionen zu fördern.

Bewerbungsmarathon

Mit seiner Bewerbung in der Kategorie „Industrie-Unterneh­men mit mehr als 250 Mitarbeitenden“ konnte Südpack in einem ersten Schritt bereits die kritische Jury überzeugen und in die engere Auswahl gelangen. Auch Phase 2 des Bewerbungsmarathons ist nunmehr abgeschlossen: In intensiven Gesprächen und während eines Betriebsrundganges informierten sich die Juroren vor Ort bei Südpack über die umfassende Nachhaltigkeits-Roadmap, die bisherigen Nachhaltigkeitserfolge wie auch die geplanten Projekte in Bezug auf den betrieblichen Umweltschutz bei Südpack. „Bei diesem Besuch konnten wir der Jury ein detailliertes Bild unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen vermitteln und die Jury hoffentlich von unseren Leistungen überzeugen“, erklärt Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensgruppe.

Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie konzentriert sich Südpack dabei im Wesentlichen auf die drei Aspekte Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und soziale Verantwortung. Im Fokus steht vor allem die Entwicklung von Hochleistungsfolien und Verpackungskonzepten, die sich durch ihre Materialeffizienz und ihre Recyclingfähigkeit auszeichnen. Zudem investiert Südpack nicht nur in sein eigenes Wertstoffmanagement, sondern auch in die Weiterentwicklung der Carboliq-Technologie als ein ergänzendes Recyclingverfahren im Markt, um vorhandene Kunststofffraktionen im Kreislauf halten und Ressourcen einsparen zu können.

Nun ist Südpack für den Umweltpreis 2022 nominiert. Ob sich das innovative, verantwortungsbewusste Familienunternehmen tatsächlich mit dem Umweltpreis 2022 schmücken darf, entscheidet sich in den kommenden Wochen – die Bekannt­gabe der Preisträger wird im Dezember 2022 in Stuttgart stattfinden.