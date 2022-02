ICE Europe 2022 (15. bis 17. März, München)

Neue Maßstäbe in der Laserreinigung

Ulmex präsentiert auf der ICE Europe die Maschinenserie Evolux zur Laserreinigung von Keramik- und Chrom-Rasterwalzen und setzt damit neue Maßstäbe.

Die Laseranlagen überzeugen durch ihr Reinigungsergebnis, selbst bei schwierigsten Rückständen von Lacken, Klebstoffen, Silikonen und Harzen, einen vollautomatischen Reinigungsprozess sowie individuelle Reinigungsprogramme durch Verwendung eines Pulslasers als Herzstück der Maschine. Darüber hinaus ist bei der Reinigung durch die Evolux-Maschinen kein chemisches Reinigungs- oder Lösemittel notwendig. Das macht die Laserreinigungsmaschinen besonders interessant für den Bereich der Lebensmittelverpackung sowie für Unternehmen, die auf umweltbewusstes Drucken und Reinigen setzen.

Anzeige

Immer die richtige Laseranlage

Die Evolux-Laserreinigungsmaschinen sind für Bahnbreiten bis 1000, 1700, 2100, 2500 und 3000 mm verfügbar, bei einer Tragfähigkeit von 50 – 1000 kg Einzelgewicht der Sleeves und Rasterwalzen. Sie lassen sich in unterschiedliche Produktionsprozesse einfügen und reduzieren so die Faktoren Zeit und Kosten bei der Rasterwalzen-Aufarbeitung. Außerdem verbessern Evolux-Laserreinigungsmaschinen die Druckqualität und ermöglichen eine längere Reproduzierbarkeit.

Das bislang erfolgreichste Modell ist die Evolux 1700, das auf der ICE Europe in der neuesten Version 2.2 präsentiert wird und mit zahlreichen neuen, smarten Funktionen ausgestattet ist. So wurde u. a. die Bedienbarkeit noch intuitiver gestaltet sowie die Erfassung aller relevanten Prozessdaten weiter vereinfacht und automatisiert. Darüber hinaus wird durch die verbesserte Übersicht der im System hinterlegten Rasterwalzen die Arbeit des Operators an der Laserreinigungsmaschine erleichtert.

Evolux ist ein innovatives Konzept für die Laserreinigung von Rasterwalzen und wurde in der R&D-Zentrale von Ulmex entwickelt. Eine über 20-jährige Erfahrung mit unterschiedlichsten Druckprozessen, gepaart mit Know-how im Bereich der Laserreinigung hat zur Entwicklung dieser technisch hochmodernen Laserreinigungsmaschinen geführt.

Laserreinigungs-Service vor Ort

Neben den Laserreinigungsanlagen bietet Ulmex seinen Kunden in Europa einen Vor-Ort-Service für Laserreinigung an. Qualifiziertes Fachpersonal reinigt die Rasterwalzen in nahezu alle geometrischen Abmessungen – sei es für Kunden, die Etiketten oder flexible Verpackungen drucken oder für Kunden, die im Bereich der Papierveredelung, der Herstellung von Wellpappenverpackungen oder im Coating tätig sind.

Über jede der gereinigten Rasterwalzen erhält der Kunde detaillierte Messprotokolle mit allen relevanten Daten und Informationen, die maßgeblich zur optimalen Organisationsplanung der Fertigung beitragen. Der Vor-Ort-Service von Ulmex wird sowohl für Rasterwalzen im ausgebauten Zustand als auch für Reinigungen in der Poduktionsmaschine angeboten.

Partnerschaft mit Zecher

Seit November 2021 besteht zwischen dem Zecher und Ulmex eine offizielle Partnerschaft im Vertrieb von Evolux-Laserreinigungsanlagen. Als Pionier in der Rasterwalzen-Entwicklung und -Herstellung kann Zecher auf über 70 Jahre Erfahrung zurückblicken. Ulmex und Zecher kooperieren bereits seit mehreren Jahren im Rasterwalzen-Vertrieb. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit war deshalb naheliegend und logisch. Als Premiumanbieter ist Zecher stets darauf bedacht, Kunden durch optimale Druckergebnisse zu überzeugen. Dafür setzt das Paderborner Unternehmen auf kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produktpalette und drucktechnische Innovationen. Aus der engen Partnerschaft beider Unternehmen entstehen Synergien, die eine hohe Professionalität und Kompetenz bei der laserbasierten Rasterwalzen-Reinigung sicherstellen.

Halle 6, Stand 572 (Ulmex)

Halle 6, Stand 556 (Zecher)