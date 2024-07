Großer Erfolg für Sandon Global auf der Drupa 2024

Rasterwalzen und Sleeves

Der britische Rasterwalzenhersteller Sandon Global berichtet, dass die Drupa 2024 die Erwartungen des Teams übertroffen hat. Die globale Veranstaltung zog hochkarätige Besucher an und es gab eine hohe Anzahl konkreter Kundenanfragen.

Für Sandon Global bot die Drupa eine erstklassige Gelegenheit, sich mit bestehenden und potenziellen Kunden sowie Industriepartnern aus der ganzen Welt zu vernetzen. Dies war ein äußerst positives Ergebnis für die Rückkehr des Unternehmens auf die weltweit führende Fachmesse für Drucktechnologien nach einer achtjährigen Pause.

Richard Millington, Geschäftsführer von Sandon Global, zeigte sich begeistert: „Es war großartig, wieder auf der Messe zu sein, und ich freue mich, dass die Drupa 2024 ein echter Erfolg für unser Unternehmen war. Zwar war die Zahl der Besucher im Vergleich zu unserer Teilnahme im Jahr 2016 rückläufig, aber die Qualität der Besucher und die Möglichkeiten für eine echte Geschäftsentwicklung waren höher. Wir sind begeistert von der positiven Resonanz auf der Drupa 2024 und freuen uns darauf, diesen positiven Schwung mitzunehmen, um Druckereien weltweit dabei zu unterstützen, eine außergewöhnliche Druckqualität und hohe betriebliche Effizienz zu erreichen.“

Neue Vertretung im Nahen Osten

Ein Erfolg der Messe war die Unterzeichnung einer neuen Vertriebsvereinbarung mit Jordan Lines Printing and Packaging (JLPP), die zum exklusiven Vertreter für Sandon Global Produkte in Jordanien, Libanon, Syrien und Irak ernannt wurde. Jake Roberts, Sales Director bei Sandon Global, sagt dazu: „Wir freuen uns, Jordanian Lines Printing & Packaging als unseren neuen Vertreter begrüßen zu dürfen und erwarten eine erfolgreiche Partnerschaft, die die Marke Sandon Global im Nahen Osten weiter ausbauen wird.“

Patentierte Sleevekonstruktion

Zu den Themen, die die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zogen, sagte Jake Roberts: „Es gab einige herausragende Themen, die auf großes Interesse stießen, darunter unsere patentierte Sleevekonstruktion sowie unsere verbesserte EDT-Technologie, die durch Verdichtung der Keramik-Oberfläche Korrosion bei Rasterwalzen verhindert. Die Besucher waren auch daran interessiert zu erfahren, wie wir den Übergang von lösemittel- zu wasserbasiertem Flexodruck auf Foliensubstrate unterstützen können. Wir verfügen über das Wissen und die Erfahrung, um unseren Kunden dabei zu helfen, qualitativ hochwertige Druckergebnisse auf Folien zu erzielen.“

Zudem entwickelte Sandon gemeinsam mit seinem OEM-Partner SOMA einen Endring für Sleeves, in dem ein RFID-Chip eingebettet ist. Diese Technologie wurde während der gesamten Messe zweimal täglich am Stand von SOMA in Live-Druckvorführungen vorgeführt. Jake Roberts ergänzt: „Unsere Endring-Innovation sorgte für große Begeisterung. Diese Technologie verfügt über zusätzliches Potential zur Weiterentwicklung, um einen signifikanten Beitrag zur Digitalisierung des gesamten Flexodruckprozesses zu leisten.“

Bedeutung persönlicher Kontakte

Neben der Präsentation von Geräten und Technologien wurde auf der Drupa auch die Bedeutung persönlicher Kontakte hervorgehoben. Dazu Richard Allington: „Die Teilnahme an der Drupa hat den Wert von Live-Veranstaltungen deutlich gemacht. Die Investition ist beträchtlich, daher ist die Wahl der richtigen Messe entscheidend, um eine gute Rendite zu erzielen. Die Vorteile persönlicher Treffen in einem kurzen Zeitraum können jedoch immens sein. Ich möchte allen, die uns auf der Drupa besucht haben, sowie unserem internationalen Netzwerk von Vertretern und Industriepartnern für ihre Unterstützung danken. Wir haben wertvolle neue Kontakte geknüpft und es genossen, Freunde aus der Branche wiederzutreffen. Nach diesem Erfolg freuen wir uns darauf, im Jahr 2028 wiederzukommen. Wir bearbeiten zurzeit die in Düsseldorf generierten Anfragen und freuen uns darauf, unseren Wachstumskurs weiter fortzusetzen, während wir in diesem Jahr auf unser 20-jähriges Bestehen zurückblicken können.“