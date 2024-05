Neue 3D-Scanning-Mikroskope

Drupa: Troika Systems

Ein Schwerpunkt für den Einsatz von 3D-Scanning-Mikroskopen ist die dreidimensionale Messung von Walzenstrukturen (Rasterwalzen, Tiefdruckzylinder, Prägewalzen) zur Ermittlung von Eigenschaften und Verschleißparametern, wie Schöpfvolumen, Tiefen und Stegbreiten.

Auch Flexodruckplatten können zur Ermittlung von Elementen wie Punktgrößen, Relieftiefen, Rasterweiten, Prozentwerten (auch mit simulierter Druckbeistellung) sowie Undercut gemessen werden.

Anzeige

Vorgestellt werden die neuen Systeme AniCAM HD Plus, MagneCAM HD Plus und SurfaceCAM HD. Sie sind ausgestattet mit Linsen-Schnellwechselsystemen sowie optimierten Software-Funktionen. Zuschaltbare Magnetoptionen ermöglichen eine seitliche wie auch eine um 180° versetzte Anbringung an Walzen in der Maschine.

Speziell entwickelte Datenbankanwendungen übernehmen die Messwerte und ermöglichen einen kontinuierlichen Überblick über den Zustand und Verschleiß jeder Walze. Auf diese Weise können optimal aufeinander abgestimmte Walzensätze selektiert und Einrichtzeiten extrem reduziert werden. Durch die mit den Mikroskopen erreichbare Qualitätskontrolle lassen sich Makulatureinsparungen von 15 Prozent sowie eine Reduzierung des Farbverbrauchs um bis zu 55 Prozent erzielen.

Halle 6, Stand 48