30 Jahre Laserreinigung von Rasterwalzen

Am 30. Mai feiert das niederländische Unternehmen Laserclean sein 30-jähriges Bestehen als Hersteller von Laserreinigungssystemen für die Druckindustrie. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten wird dieses Ereignis gemeinsam mit Kunden und Vertretern auf der Drupa 2024 begangen.

Eine bemerkenswerte Entwicklungsgeschichte

Im Jahr 1994 begann die bemerkenswerte Entwicklungsgeschichte von Laserclean im Bereich der Reinigungssysteme für Rasterwalzen im Flexodruck. Zunächst hauptsächlich tätig als Dienstleister für Druckereien in ganz Europa, verlagerte das Unternehmen 2003 seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung von Laserreinigungssystemen für Rasterwalzen und Sleeves und leistete damit eine wertvolle Pionierarbeit. Mit der Einführung der Laserreinigung als kommerzielles Produkt etablierte sich Laserclean als Vorreiter im Bereich dieser wichtigen Technologie. Seit 2013 wurde die Angebotspalette kontinuierlich erweitert und umfasst nun ein Portfolio an Laserreinigungsanlagen für den gesamten Flexodruckmarkt. Dazu gehören Laserreinigungsanlagen für Schmal-, Mittel- und Breitbahnmaschinen sowie ein System für Dienstleistungsunternehmen.

Mit über 100 verkauften Systemen und einer wachsenden Zahl an globalen Servicevertretungen in nunmehr 70 Ländern verzeichnet Laserclean weiterhin ein schnelles Umsatzwachstum. Mit Blick auf die Zukunft ist das Unternehmen sehr zuversichtlich, da immer mehr Druckereien weltweit an nachhaltigen Reinigungslösungen interessiert sind, und daher vermehrt von chemikalienbasierten auf umweltfreundliche Reinigungsmethoden wechseln wollen.

Laserreinigung für Rasterwalzen im Wellpappendruck

Ein interessantes Produkt von Laserclean ist z.B. das Laserreinigungssystem ALCS 5000, das speziell für Rasterwalzen im Bereich der Bedruckung und Weiter­verarbeitung von Wellpappen entwickelt wurde. Dies ist bemerkenswert, denn der Wellpappen­druck stellt besondere Anforderungen, was vor allem auf das erhöhte Auftreten von Stäuben aufgrund der besonderen Oberflächenbeschaffenheit des Substrats zurückzuführen ist. Mit diesem System lassen sich Rasterwalzen zu jedem gewünschten Zeitpunkt sowohl Inline- als auch Offline wieder in einen optimalen Zustand bringen. Die erklärt auch die schnelle Akzeptanz des ALCS 5000, von dem nach Angaben von Laserclean seit der Einführung Ende 2022 ohne aufwendige Marketingkampagnen schon acht verkauft wurden, davon drei an eine bekannte Firmengruppe im Bereich des Wellpappendrucks.

