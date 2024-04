Bobst präsentiert wegweisende Innovationen im Vorfeld der drupa 2024

Verpackungsproduktion

Auf der Pressekonferenz zur Drupa 2024 präsentierte Bobst vergangene Woche seine neuesten Entwicklungen für sämtliche Bereiche des Verpackungsdrucks: flexible Verpackungen, Etiketten, Faltschachteln, Wellpappenverpackungen und Dienstleistungen. Diese sollen Kunden dabei unterstützen, in der aktuellen und zukünftigen Landschaft der Verpackungsherstellung erfolgreich zu agieren. Auf der Drupa 2024 haben Besucher die Möglichkeit, an einer Live-Demonstration einer „Konzeptmaschine” teilzunehmen, um zu erleben, wie Bobst seine Vision in die Realität umsetzt. Dabei stellt Bobst im Rahmen eines durchgängigen Produktionsprozesses wichtige und neue Lösungen vor.

Erweiterte Möglichkeiten und höhere Produktivität

Bobst Connect wurde um zwei neue wichtige Funktionen erweitert. Connect ist die cloud-basierte digitale Plattform des Unternehmens, die darauf abzielt, die Produktivität zu steigern und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Mit der Funktion „Job and Recipe Management” können Kunden ihre Bobst-Maschinen nahtlos in ihre Produktions- und Design-Workflows integrieren und von der bidirektionalen Synchronisierung ihrer Auftrags- und Rezeptdaten profitieren, was zu schnelleren Einrichtprozessen und höherer Produktivität führt. Die Funktion „Energy Monitoring” ermöglicht es Kunden, ihren Energieverbrauch und ihre Energiekosten in Echtzeit zu überwachen. Mit dem Erfassen von Daten über verschiedene Aufträge, Einstellungen und vernetzte Maschinen werden in Zusammenarbeit mit den führenden Workflow- und Automatisierungspartnern des Unternehmens die Effizienz gesteigert und die Kosten gesenkt.

Anzeige

Um seine Position als strategischer Partner seiner Kunden zu stärken, kündigte das Unternehmen außerdem an, unter dem Namen „Bobst Application Management” einen praxisorientierten Beratungsservice für alle vier Marktsegmente zu entwickeln. Dieser Service konzentriert sich auf die Automatisierung von Arbeitsprozessen, die Optimierung von Farbprozessen, die Schaffung durchgängiger Prozesse und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, um den Anforderungen von Verpackungs- und Markenartikelherstellern gerecht zu werden.

Das Unternehmen hat erklärt, dass alle im Jahr 2024 gekauften neuen Maschinen mindestens zehn bis 20 % höhere Effizienz und Produktivität aufweisen sollen, indem der Abfall sowie der Material- und Energieverbrauch verringert werden.

Im Folgenden finden Sie die neuen Highlights für die verschiedenen Marktsegmente, von denen mehrere offiziell auf der drupa 2024 eingeführt werden:

Flexible Verpackungen

smartGravure reduziert im Tiefdruckprozess durch automatisierte Funktionen und digitale Steuerung den bisher erforderlichen manuellen Aufwand und erhöht die Produktivität und Stabilität der Produktionsergebnisse. Darüber hinaus bietet sie signifikante Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Bobst Intelligent Metallizing Assistant: Diese KI-unterstützte Lösung automatisiert den Bedampfungsprozess und verbessert die Leistungsfähigkeit sowie die Qualität der hergestellten Verpackungen.

Expertlam 900 ist eine hochflexible Beschichtungs- und Kaschiermaschine, die in verschiedenen Varianten konfigurierbar ist.

Wellpappe, Faltschachtel

Roboterlösungen: Bobst bietet eine breite Palette von Roboterlösungen sowohl für die Beladung als auch für die Palettierung an. Das ermöglicht die Konfiguration kompletter, nahtlos integrierter Produktionslinien.

Herstellung einfacher Faltkisten (Regular Slotted Carton / RSC): Drucken (eine oder zwei Farben) und Stanzen bei Flexibilität in der Produktion, robuster Konstruktion und kurzen Rüstzeiten. Neue Jumbo-Lösung – vom einfachen „Printer-Slotter“ bis hin zu kompletten Linien inklusive Heften, Kleben und Inline-Faltschachtel-Klebemaschine.

Masterflex HD+ ist die neue Generation einer Flexodruckmaschine für die Bedruckung von Wellpappenbogen. Dank der Integration eines neuen Anlegers, eines Voranlegers und einer Stapelung in der Auslage erreicht die Masterflex HD+ einen Durchsatz von 15.000 Bogen pro Stunde und ist in der Lage, eine Fläche von 53 Millionen m2 pro Jahr zu bedrucken. Diese Verbesserungen erlauben eine Steigerung der Produktivität um 8 %.

Dienstleistungen & Leistungsfähigkeit

Bobst Connect: Diese Plattform bietet digitale Lösungen für die Auftragsvorbereitung, Produktion, Prozessoptimierung und mehr, um die Produktivität zu steigern.

Erweiterte Kapazität des Logistik-Hubs für die EMEA-Region: Bobst erweitert die Kapazität seines Logistik-Hubs in Genk um mehr als 60 %, um Kunden in dieser Region effizienter und schneller zu bedienen und die Servicequalität zu verbessern.

Technische Unterstützung mit TeamViewer: Diese Funktion ermöglicht schnelle Lösungen und verkürzte Stillstandszeiten durch Video- und Augmented Reality-Technologie sowie Live-Untertitel und Chat-Übersetzung.

Operational Excellence-Programm: Bobst unterstützt seine Kunden bei kontinuierlichen Verbesserungen durch Datenanalysen, Prozess-Know-how und bewährte Beratungsleistungen.

Auf der Drupa 2024 können Teilnehmer einen personalisierten Rundgang erleben, der sie durch umfassende Lösungen für die Verpackungsindustrie führt, einschließlich Anwendungen, Dienstleistungen und Software.

Weitere Informationen finden Interessenten hier.