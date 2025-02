Welche Entwicklungen, Trends und Herausforderungen erwarten Sie persönlich für die Verpackungsdruckindustrie im Jahr 2025?“

Dieter Niederstadt (Technical Marketing Manager, Asahi Photoproducts Europe n.v./s.a.)

Der branchenübergreifende Fachkräftemangel lässt sich trotz Ausbildungsangeboten nicht vollständig beheben. Eine zunehmend von Zulieferern entwickelte Lösung ist die Automatisierung der Prozessschritte in der Wertschöpfungskette. Insbesondere für wiederholbare Fertigungsschritte werden wir weitere automatisierte Lösungen sehen.

Zur Reduzierung der Umweltauswirkungen von Verpackungen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette setzen Hersteller verstärkt auf das „Design for Recycling“. Diese Ansätze ermöglichen es Recyclingunternehmen, Produktabfälle als neue Rohstoffe in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Ein Beispiel hierfür ist die Trennung von Druckfarbe und Substrat der Verpackung. Weitere Bestrebungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit umfassen die Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs). Während in Europa Lösemittel bei den Convertern größtenteils zurückgewonnen werden, ist dies global noch nicht der Fall. Entwicklungen in alternativen Farbsystemen, die weniger oder keine VOCs emittieren, wie wasserbasierte Farben mit bis zu 30% Lösemittelanteil oder kationische UV-Farben für den Verpackungsdruck, sind hier von Bedeutung.

Künstliche Intelligenz, wie ChatGPT und ähnliche Technologien, hält Einzug in die Industrie und unterstützt die Integration von Fertigungsschritten. Was derzeit noch wie Science-Fiction anmutet, wird zunehmend als Produktlösung realisiert. Ein Beispiel ist die Herstellung von Druckplatten bei Convertern. Was momentan noch detaillierte Fachkenntnisse erfordert, wird zunehmend durch KI unterstützt, was die Wettbewerbsfähigkeit des Flexodrucks im Vergleich zu Technologien wie dem Offsetdruck, die seit Jahrzehnten ihre Druckplatten in der Druckerei herstellen, verbessert.

In einigen Bereichen unserer Industrie haben wir es mit einem Fachkräftemangel zu tun. Besonders bei Fachkräften, die auch in anderen Industriezweigen nachgefragt werden. Daher stehen wir vor der doppelten Herausforderung, den Fachkräftemangel zu bewältigen und gleichzeitig die Wertschöpfungsketten modernisieren zu müssen. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Entwicklungen geschickt zu verbinden, um den Flexodruck nicht nur als konkurrenzfähige, sondern auch als zukunftssichere Technologie zu positionieren – und dabei die spezifischen Stärken des Verfahrens gezielt einzusetzen, um nachhaltige und messbare Vorteile gegenüber anderen Druckverfahren zu schaffen.