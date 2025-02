Südpack erreicht Platinstatus bei EcoVadis

Flexible Verpackungen

Erst Silber-Level im Jahr 2023, jetzt Platinum: Der Folienhersteller für flexible Verpackungen gehört damit zu den besten ein Prozent aller Unternehmen, die im Ranking von EcoVadis ausgezeichnet wurden.

Mehr als 150.000 Unternehmen in über 250 Branchen und 185 Ländern wurden von der renommierten Rating-Plattform seit ihrer Gründung 2007 bereits in punkto Nachhaltigkeit bewertet, die besten 35 Prozent haben Medaillen von Bronze bis Platin erhalten. Die Methodik basiert auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards wie der Global Reporting Initiative, dem Global Compact der Vereinten Nationen sowie der Norm ISO 26000.

Im Rating 2025 konnte sich SÜDPACK im Vergleich zu 2023 um rund 30 Prozent verbessern. Mit über 90 von 100 Punkten war der Bereich „Umwelt“ besonders stark, was insbesondere auf die umfangreichen Umweltrichtlinien und externen Zertifizierungen zurückzuführen ist. Als außergewöhnlich hoch bewertete EcoVadis auch den Grad der Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus den Richtlinien und Zertifizierungen ergeben. Ebenfalls erfreulich schnitt auch der Bereich „Arbeits- und Menschenrechte“ ab – hier wurden weit über 80 Prozentpunkte erzielt. Ausschlaggebend waren vor allem die zahlreichen Maßnahmen und Initiativen, die Südpack auf den Weg gebracht bzw. schon umgesetzt und mit zahlreichen Zertifizierungen wie ISO 45001 und SA8000 belegt hat. Von Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit angefangen bis zu Maßnahmen gegen Diskriminierung und Kinderarbeit. Dank intensiver Bemühungen gelang es zudem auch im Segment nachhaltiger Beschaffung, das eigene Ergebnis von 2023 um 50% zu verbessern.

Die aktuelle Platzierung auf Platinum-Level zeigt, dass Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung in der gesamten Unternehmensgruppe und in der Wertschöpfungskette elementar verankert sind. Sie spiegelt zugleich die konkreten Nachhaltigkeitsziele von Südpack wider, die in der ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie „Sustainability Leadership“ festgeschrieben sind und konsequent verfolgt werden. „EcoVadis gibt uns die Möglichkeit, Standards für ökologische und soziale Verantwortung in unserer Branche zu setzen, uns als leistungsstarker Geschäftspartner zu empfehlen und langfristige Werte für alle Stakeholder zu schaffen“, unterstreicht Geschäftsführer Erik Bouts.

Über Südpack

Südpack ist ein führender Hersteller von Hochleistungsfolien und Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Non-Food- und Medizingüterindustrie sowie von kundenindividuellen Compounds für technisch anspruchsvolle Anwendungen.

Der Hauptsitz des Familienunternehmens, das 1964 von Alfred Remmele gegründet wurde, befindet sich in Ochsenhausen. Die Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, Polen, der Schweiz, den Niederlanden und den USA sind mit modernster Anlagentechnologie ausgestattet und fertigen nach höchsten Standards, unter anderem auch unter Reinraumbedingungen. Das globale Vertriebs- und Servicenetz sichert eine hohe Kundennähe sowie eine umfassende technische Betreuung in mehr als 70 Ländern.

Mit seinem Entwicklungs- und Anwendungszentrum am Hauptsitz in Ochsenhausen bietet Südpack seinen Kunden eine optimale Plattform für die Entwicklung von individuellen Lösungen sowie für die Durchführung von Anwendungstests.

Südpack fühlt sich einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet und nimmt seine Verantwortung als Arbeitgeber sowie gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und seinen Kunden wahr. Für seine nachhaltigen Produktentwicklungen sowie auch für sein konsequentes Engagement für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie wurde Südpack bereits mehrfach ausgezeichnet.