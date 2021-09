Sichere Versorgung in Corona-Zeiten: die Verpackung als Schutzfaktor

In der Corona-Krise übernehmen Verpackungen eine bedeutende Rolle bei der Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Schutzausrüstungen. Mehr denn je rückt dabei die Schutzfunktion als deren wichtigste Eigenschaft in den Vordergrund. Insbesondere in Krisenzeiten ist dies auch Ressourcenschutz und verhindert, dass Produkte Schaden nehmen oder verderben.

Hygiene – das A und O bei Medizinprodukten



Damit die Haltbarkeit, Hygiene und Qualität der verpackten Produkte erhalten bleibt, müssen sie vor Umwelteinflüssen geschützt werden. Medikamente und andere Medizinprodukte lassen sich zum Beispiel besonders gut in Kunststoffverpackungen transportieren und lagern. Die vielseitigen Materialien punkten hier mit ihren guten Barriereeigenschaften und ihrer Stoßfestigkeit bei Abfüll- und Verpackungsprozessen oder in der Logistik. In Krankenhäusern müssen Medizinprodukte im Ernstfall schnell und hygienisch griffbereit sein. Dafür sorgen entsprechend gestaltete Beutel oder Trays, die teilweise auch mit antimikrobiellen Oberflächen versehen sind.

Die Bedeutung der Schutzfunktion von Verpackungen wird aber auch bei Lebensmitteln deutlich. Viren und andere schädliche Mikroorganismen kommen so erst gar nicht in Kontakt mit den Nahrungsmitteln. Das Wichtigste aber vorab: von den Verpackungen selbst geht dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zufolge kein Risiko einer Ansteckung aus. Es besteht daher aus Sicht des BfR keine Notwendigkeit, Verpackungen mit Desinfektionsmittel zu reinigen.

Verändertes Konsumverhalten erfordert passende Verpackungen



Der Einzelhandel steigt in Krisenzeiten zunehmend auf Online-Angebote, Webshops und den Versandhandel um. Die richtige Verpackung für den Versandhandel dient nicht nur dem Schutz für das versendete Produkt und gegebenenfalls der Retoure, sondern ist zugleich ein Marketinginstrument für ein Auspackerlebnis beim Kunden. Lokale Erzeuger und Händler nutzen Online-Marktplätze, um Umsatzeinbrüche im physischen Geschäft abzudämpfen. So erfahren regionale Lebensmittelhersteller, Gastronomiebetriebe und Direktvermarkter große Nachfrage. Ohne die passende Verpackung wäre das nicht möglich. Das neue Standbein im E-Commerce kann sich für die Einzelhändler und Erzeuger auch nach der Krise bezahlt machen.

Transportverpackungen gewährleisten Versorgungssicherheit



Verpackungen sind ein integraler Bestandteil zur Gewährleistung der Versorgungssicherung der Bevölkerung. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat in den „Leitlinien KRITIS Ernährung“ Betriebe zur Herstellung von Verpackungen und Verpackungsmaterial für Erzeugnisse der Ernährungsindustrie als systemrelevant aufgeführt. Mit diesem Schritt hat die Bundesregierung die wichtige Rolle von Verpackungen für die Versorgungssicherheit anerkannt.

Unabhängig davon, ob es sich um hygienische Schutzverpackungen oder Transportverpackungen für sichere Logistikprozesse handelt: Die Lieferketten für Lebensmittel sowie für Medizinprodukte hängen von der Verfügbarkeit geeigneter Verpackungen ab. Die Verpackungsbranche als systemrelevanter Sektor trägt damit auch einen wichtigen Teil zur Bewältigung der Corona-Krise bei.