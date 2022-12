Neuer Chef bei Gallus

Dario Urbinati

Die zur Heidelberger Druckmaschinen AG gehörende Gallus Gruppe hat Dario Urbinati, ihren bisherigen Chief Sales & Service Officer, zum neuen CEO ernannt. Urbinati folgt auf Dr. Frank Schaum, der die Verantwortung für die Drucksparte der Heidelberger Druckmaschinen AG übernimmt.

Als neuer CEO bringt Urbinati seine Führungserfahrung aus der globalen Etiketten- und Verpackungsindustrie ein. Bereits von 2007 bis 2016 war er in dem Schweizer Unternehmen tätig, zuletzt als Managing Director für Gallus South East Asia. Es folgten Stationen bei Omet China (Managing Director, schmale bis mittlere Bahnformate) und bei der Actega Metal Print GmbH in Deutschland (Chief Sales & Marketing Officer). Actegas innovativem Metallisierungsverfahren, das Metallic-Effekte bei schonendem Ressourceneinsatz ermöglicht, konnte er zu einem erfolgreichen Einstand verhelfen.

Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG, kommentiert die Neubesetzung: „Dario Urbinati hat sich bei der geschäftlichen Neuausrichtung in strategisch wichtigen Bereichen bewährt. Anhand einer klaren Zukunftsvision für den Etikettenmarkt hat er Service und Support, Marketing und Vertrieb – neben manchen weiteren Aspekten – forciert. Auch eine ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie, nach der die Produkte von Gallus bis Ende 2022 klimaneutral sein sollen, wurde von ihm auf den Weg gebracht. Mein Dank gilt Dr. Frank Schaum, dem bisherigen CEO, für seine herausragenden Führungsleistungen. Wir begrüßen es, dass er der Gallus-Gruppe als Präsident des Verwaltungsrats erhalten bleibt.“

Unter Urbinatis Aufsicht entsteht derzeit auch das „Gallus Experience Center“ am Stammsitz des Unternehmens in St. Gallen. Ziel ist die Schaffung einer Begegnungsstätte für die gesamte Wertschöpfungskette – mit Kunden, Markenartiklern und Lieferanten – zum Austausch von Ideen, Erfahrungen und Lösungsansätzen. Im Frühjahr 2023 soll das Vorführzentrum seine Tore öffnen.

Über die Gallus Gruppe

Die Gallus Gruppe mit Produktionsstätten in der Schweiz und in Deutschland beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von konventionellen und digitalen schmalbahnigen Rollendruckmaschinen für den Etiketten- und Verpackungsdruck. Ergänzt wird das Maschinenprogramm durch ein Angebot von Siebdruckplatten (Gallus Screeny), einen weltweit dezentralen Service sowie ein umfangreiches Druckzubehör- und Ersatzteilangebot. Produkte und Dienstleistungen der Marke Gallus werden über das globale Sales- und Service-Netzwerk von Heidelberg vertrieben. Die Gallus Gruppe beschäftigt rund 300 Mitarbeiter, 160 davon am Hauptsitz in St. Gallen in der Schweiz.