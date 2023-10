Verpackungsdruck – die weltweit längsten Bogenoffsetmaschinen

Heidelberger Druckmaschinen/WestRock

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat kürzlich die beiden längsten jemals produzierten Bogenoffsetmaschinen an den weltweit führenden Verpackungshersteller WestRock ausgeliefert. Die längste Maschine, die an das Werk von WestRock in Tczew, Polen, geliefert wurde, handelt es sich um eine 42 Meter lange Sonderkonfiguration einer Speedmaster XL 106. Diese spezielle Maschine verfügt über insgesamt 20 Druck- und Lackierwerke.

Diese Rekordmaschine steht im Einklang mit einer zentralen Geschäftsstrategie von Heidelberg: “Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Druckprozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern, indem wir ihnen ein hohes Maß an Automatisierung und Flexibilität bieten. Gerade in Zeiten des weltweit steigenden Fachkräftemangels erweist sich dies als besonders wichtig”, erklärt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. Diese Strategie zahlt sich zunehmend aus, da der Faltschachtelmarkt mit einem prognostizierten jährlichen Wachstum von etwa 2,3 Prozent zu einem strategischen Wachstumssegment für Heidelberg geworden ist.

Anzeige

Etwa die Hälfte der von Heidelberg verkauften und installierten Bogenoffsetmaschinen werden an Verpackungskunden geliefert. “Heidelberg ist heute Marktführer im Verpackungsdruck, wobei die Speedmaster XL-Technologie eine bedeutende Rolle spielt”, so Monz. Der Trend zu immer nachhaltigeren Verpackungen, insbesondere Faltschachteln, treibt die Nachfrage an. Karton ersetzt zunehmend Kunststoffverpackungen in verschiedenen Branchen, von Lebensmitteln über Kosmetika bis hin zu Arzneimitteln.

Zusätzlich liefert Heidelberg eine weitere Speedmaster XL 106 mit insgesamt 19 Druck- und Lackierwerken an einen WestRock-Standort in Obersulm, Deutschland – die zweitlängste Maschine weltweit.

Die an WestRock gelieferten Druckmaschinen ermöglichen die Herstellung besonders hochwertiger und auffälliger Verpackungen. Die lange und äußerst flexible Speedmaster XL 106 eignet sich aufgrund ihrer zahlreichen Druck- und Lackierwerke für eine Vielzahl von Verpackungsanwendungen mit auffälligen Lack- und Metallic-Effekten sowie für nachhaltige Produkte – alles in einem Durchgang und doppelseitig.

Eine Spezialität von Heidelberg

Lange Maschinenkonfigurationen sind eine Spezialität von Heidelberg, insbesondere im Bereich Faltschachtel- und Etikettendruck. Denn Markenartikler wollen immer wieder neue Kaufanreize schaffen, indem sie besonders effektvoll gestaltete und nachhaltige Verpackungen anbieten. Heidelberg hat sich auf solche maßgeschneiderten Konfigurationen spezialisiert und kann insbesondere die Speedmaster XL-Systeme flexibel an die spezifischen Anforderungen der Kunden anpassen.

“Ein Projekt wie dieses für WestRock erfordert höchste Präzision im Maschinenbau und enge Abstimmung mit dem Kunden. Wir kombinieren erstklassigen Maschinenbau mit benutzerfreundlicher Bedienung”, betont Christian Steinmassl, der bei Heidelberg das Segment Packaging verantwortet. Das Bedienkonzept muss so gestaltet sein, dass die Mitarbeiter auch bei einer Maschine dieser Länge und Komplexität jederzeit alle Prozesse im Griff haben. “Die hohe Bereitschaft der Verpackungskunden, in maßgeschneiderte Lösungen von Heidelberg zu investieren, unterstreicht das Vertrauen in die Kompetenz und partnerschaftliche Herangehensweise unseres Unternehmens”, fügt Steinmassl hinzu.

Über WestRock

WestRock mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Georgia ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Papier- und Verpackungslösungen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern in Nord- und Südamerika, Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Die integrierten Verpackungskapazitäten von WestRock bieten End-to-End-Lösungen, die Kunden in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, E-Commerce und darüber hinaus bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen unterstützen.