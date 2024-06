Der ideale Einstieg in den Verpackungsdruck

Omet Varyflex V4

Auf der Drupa 2024 präsentierte Omet die neue VaryFlex V4 Offset, eine Innovation im Mittelformatdruck für Verpackungen.

Diese Maschine zeichnet sich durch eine neu entwickelte Offset-Druckeinheit aus, die mit modernster Technologie und Elektronik ausgestattet ist und die Produktion hochwertiger flexibler Verpackungen, Premium-Etiketten und Spezialanwendungen ermöglicht.

Anzeige

Die Varyflex V4 ist eine Reihenbau-Druckmaschine für flexible Verpackungen, die mit der Sleeve-Technologie in den Breiten 670, 850 und 1080 mm erhältlich ist. Sie setzt neue Standards und bietet Höchstleistungen mit einer maximalen Bahngeschwindigkeit von 400 m/min sowie der Möglichkeit, Offset-, Flexo- und Tiefdruck zu kombinieren.

Dank der patentierten Offset-Technologie von Omet wird eine hohe Druckqualität erreicht. Das Design der Maschine sorgt für Stabilität bei Höchstgeschwindigkeiten und präzisen Farbtransfer unter allen Bedingungen. Unterstützt wird dies durch fernsteuerbare Farbkästen, temperaturgeregelte Farbwalzen und eine ausgewogene Feuchtmittelzufuhr.

Flexibilität von Offset zu Flexo

Die Offset-Einheit kann dank spezieller Umrüstausrüstung in wenigen Minuten in eine Flexo-Station umgewandelt werden, was maximale Produktionsflexibilität bietet. Der Auftragswechsel ist dank der Easy Sleeves Formatwechsel-Technologie einfach und schnell. Das System mit Revolver-Wagen, RFID-Sleeves und automatischer Einrichtung ermöglicht Jobwechsel in wenigen Minuten.

Das Omet Vision System für die automatische Registereinstellung und -kontrolle stellt sicher, dass die Bediener selbst bei hohen Geschwindigkeiten und komplexen Aufträgen stressfrei arbeiten können. Die Varyflex V4 ist modular aufgebaut und kann mit Wet on Dry UV-, Wet on Wet UV- oder Elektronenstrahl-Härtung sowie mit Offset-, Flexo- und Tiefdruck-Modulen für kurze bis lange Auflagen konfiguriert werden.

Der hybride Druck kombiniert den hochauflösenden Offsetdruck mit der Brillanz von UV- oder EB-Farben und kostengünstigen, wasserbasierten Weißfarben. Die Maschine kann alle Substrate von 12-Mikron-PET bis Triplex/Quadruplex und Papier bedrucken. Die neue Omet Variflex V4 ermöglicht somit Just-in-Time-Lieferungen, eine schnelle Markteinführung und eine hohe Druckqualität im Vergleich zu Tiefdruck oder CI-Flexo bei geringen Vorkosten