Mondi nimmt neue Papiermaschine offiziell in Betrieb

Papierbasierte Verpackungslösungen

Mondi hat internationale Kunden und Partnern zur offiziellen Einweihung einer neuen Papiermaschine im tschechischen Werk Štětí begrüßt. Die hochmoderne Anlage, die im Dezember 2024 in Betrieb ging, erweitert die Produktionskapazitäten des Unternehmens im Bereich Kraftpapier deutlich. Sie ist darauf ausgelegt, die steigende Nachfrage nach papierbasierten Verpackungslösungen zu bedienen, die insbesondere durch den wachsenden Online-Handel sowie durch den verstärkten Fokus auf nachhaltige Materialien entsteht.

Mit einer Jahreskapazität von rund 210.000 Tonnen produziert die Maschine ein breites Spektrum an festen und hochporösen Kraftpapieren für Anwendungen im Bauwesen, in der Industrie und im eCommerce. Die Investition stärkt zugleich Mondis Fähigkeit, Unternehmen bei der Umstellung auf erneuerbare und recycelbare Verpackungslösungen zu unterstützen.

Die neue Anlage ist Teil eines umfassenden Investitionsprogramms in Höhe von 400 Millionen Euro, mit dem Mondi seine Produktionsprozesse modernisiert, das gesamte Kraftpapierportfolio optimiert und die Versorgungssicherheit für Kund:innen verbessert. Dazu gehören auch Spezialpapiere mit funktionalen Barrieren, die in immer mehr Anwendungsbereichen gefragt sind.

Die Einweihungsfeier im Februar stand im Zeichen langfristiger Partnerschaften, kreislauforientierter Ansätze und nachhaltigen Wachstums. Mehr als 130 Gäste waren vor Ort, um sich ein Bild von der neuen Maschine und ihren technologischen Möglichkeiten zu machen.

Im Rahmen der Veranstaltung gaben Vertreter aus Management und Projektleitung Einblicke in Planung und Realisierung des Großprojekts. Dabei wurde hervorgehoben, dass die Anlage trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen termingerecht und im vorgesehenen Kostenrahmen fertiggestellt werden konnte. Eine Podiumsdiskussion mit Kunden, Maschinenherstellern und Branchenexperten beleuchtete aktuelle Markttrends, Nachhaltigkeitsstrategien und die Bedeutung enger Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Den Abschluss bildeten Führungen durch die Produktion sowie ein Austausch zwischen Branchenvertretern. Für Mondi und seine Partnern markierte die Veranstaltung einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung des Standorts.

Über Mondi

Mondi ist ein international tätiges Verpackungs- und Papierunternehmen mit rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern. Das Unternehmen ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und entwickelt papier- und kunststoffbasierte Lösungen für unterschiedliche Industrie- und Endverbraucheranwendungen. Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie; Mondi verfolgt ambitionierte Ziele bis 2030, die sich auf kreislauforientierte Lösungen und Maßnahmen gegen den Klimawandel konzentrieren.

Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,0 Milliarde Euro. Mondi ist an der Londoner Börse (FTSE 100, Kürzel MNDI) sowie an der Börse in Johannesburg (MNP) gelistet.