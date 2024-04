Koenig & Bauer Durst ernennt Benjamin Bösch zum neuen Vertriebsleiter

Digitaler Wellpappen- und Faltschachteldruck

Benjamin Bösch tritt in die neu geschaffene Position des Vertriebsleiters bei Koenig & Bauer Durst ein, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Bogendrucksystemen und Softwaresystemen für die Faltschachtel- und Wellpappenindustrie. Dieser Schritt unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, strategisch von den wachsenden Märkten für Faltschachteln und Wellpappe zu profitieren, die bereit für die digitale Transformation sind.

Benjamin Bösch wird für die Verwaltung bestimmter Gebiete zuständig sein und eng mit den Vertriebsabteilungen innerhalb der Organisationen von Durst und Koenig & Bauer zusammenarbeiten. Sein Aufgabenbereich umfasst die intensive Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden und Vertriebsteams sowie die Entwicklung neuer Vertriebsstrategien, um den Mehrwert von Koenig & Bauer Durst auf den Märkten für Wellpappe und Faltschachteln zu steigern.

Ursprünglich an der Hochschule der Medien in Stuttgart ausgebildet, begann Benjamin Bösch seine berufliche Laufbahn im Produktmanagement, bevor er vor 14 Jahren in den Vertrieb wechselte. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Druck- und Verpackungsindustrie kommt Benjamin von Landa zu Koenig & Bauer Durst, wo er als Regionalleiter für DACH tätig war.

Dazu Daniel Velema, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Durst. „Benjamins umfangreiche Erfahrung in den Märkten für Faltschachteln und Wellpappe wird eine zusätzliche Expertise-Ebene bringen, während wir unsere Aktivitäten im Digitaldruck auf unseren Kernmärkten für Wellpappe und Faltschachteln, die reif für die digitale Transformation sind, weiter ausbauen. Diese Ernennung markiert eine wichtige strategische Entwicklung, da wir weiterhin die Fähigkeiten und das Know-how unserer Muttergesellschaften nutzen, um ein konkurrenzloses Portfolio an Digitaldruckmaschinen anzubieten, die wasserbasierte, lebensmittelechte Druckfarben verwenden und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.”

Der leidenschaftliche Rennradfahrer und Mountainbiker Benjamin, der in Augsburg lebt und verheiratet ist, äußerte sich zu seiner neuen Herausforderung: “Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und darauf, neue Kollegen sowie bestehende Kunden kennenzulernen, um den Markt für Wellpappe und Faltschachteln zu bereichern.”

Das Portfolio von Koenig & Bauer Durst umfasst die Systeme CorruJET und Delta SPC 130 für den Wellpappenmarkt sowie die gemeinsam entwickelte Druckmaschine VariJET 106 für den Faltschachtelmarkt.