Jakob A. Mosser zum Vorsitzenden wiedergewählt

Auf ihrer diesjährigen, in Thessaloniki stattgefundenen Sommerkonferenz, wählten die Mitglieder von Flexible Packaging Europe (FPE) erneut Jakob A. Mosser zu ihrem Vorsitzenden.

Der Vorstandsvorsitzende der auf die Herstellung flexibler Verpackungen aus Kunststoff und Papier spezialisierte Coveris Gruppe übt sein Amt seit dem Jahr 2020 aus. Die Mitglieder des Branchenverbands bestätigten auch die stellvertretenden Vorsitzenden Michele Guala und Michael Zacka im Amt.

Nach der Wiederwahl äußerte sich Jakob A. Mosser über die aktuelle Lage der Branche: „Als ich diese Stelle mitten in der Pandemie antrat, sprach ich über die Herausforderungen an die gesamten Wertschöpfungskette. Keiner von uns wusste, dass ein anderes Ereignis, der Krieg in der Ukraine, noch mehr Störungen verursachen würde.

Die Energiepreise, unsere Rohstoffkosten und die Inflation schnellten in die Höhe und Arbeitskräftemangel und Unterbrechungen der Lieferkette beeinträchtigten unsere Geschäftsabläufe zusätzlich.Währenddessen haben wir uns weiterhin den Umweltherausforderungen und gesetzgeberischen Entwicklungen gestellt, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen, in der Kunststoffe offenbar als Hauptzielscheibe gelten. Währenddessen arbeitet FPE weiterhin mit anderen zusammen, um sich für flexible Verpackungen einzusetzen und die Arbeit an mehreren Fronten für ein stärker kreislauforientiertes Wirtschaftsmodell zu unterstützen und auszuweiten. Diese Arbeit wird fortgesetzt.“

Über den FPE

Flexible Packaging Europe ist der Branchenverband, der die Interessen von mehr als 85 kleinen, mittelständischen Unternehmen sowie multinationalen Herstellern vertritt. Auf die Mitgliedsunternehmen entfallen fast 90 Prozent des europäischen Umsatzes flexibler Verpackungen aus unterschiedlichen Materialien, vor allem Kunststoffen, Aluminium und Papier.