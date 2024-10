Hybrid Software lädt 2025 zur ‘Hybrid Fusion’ in Amsterdam ein

De Zukunft der Verpackungs- und Etikettenindustrie

Hybrid Software hat die erste globale Anwenderkonferenz, die „Hybrid Fusion“, für den 22. bis 25. April 2025 in Amsterdam angekündigt. Ziel der Veranstaltung ist es, Führungskräfte aus dem Verpackungsdruck, Prepress-Spezialisten der weltweit 1.500 Kunden von Hybrid Softwares sowie Branchenexperten, OEM-Partner und Markenverantwortliche zusammenzubringen.

Die Teilnehmer können sich auf wertvolle Einblicke von Branchenexperten zu aktuellen Trends im Etiketten- und Verpackungsdruck für verschiedene Druckverfahren wie Flexo-, Offset-, Tiefdruck, Digital- und Hybriddruck freuen. Darüber hinaus werden auf der Hybrid Fusion die neuesten Entwicklungen von Hybrid Software in den Bereichen PDF-Bearbeitung, Unternehmens- und Cloud-Workflows, Farb- und Artwork-Management, Proofing sowie 3D-Prototyping präsentiert. Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen Branchenpartnern, die als Co-Sponsoren ihre neuesten Software- und Hardware-Lösungen vorstellen.

Anzeige

Laut Unternehmensmitteilung wird die Konferenz einen starken Fokus auf den Austausch von Best Practices legen. Dies soll Verpackungsdruckern die Möglichkeit geben, gezielte Entwicklungen von Hybrid Software und seinen Partnern in Bereichen zu fördern, in denen Innovationsbedarf besteht. Zusätzlich zum Fachprogramm sind auch abendliche Networking-Events geplant.

Die Hybrid Fusion findet im NH Collection Barbizon Palace Hotel im Herzen von Amsterdam statt.