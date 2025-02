Ein Leben voller Engagement: 37 Jahre bei der Franz Veit GmbH

Cristian Stangen

Nach 37 Jahren unermüdlichem Einsatz verabschiedet sich Cristian Stangen, Versandleiter der Franz Veit GmbH, in den wohlverdienten Ruhestand. Sein Weg war außergewöhnlich: Er absolvierte in Argentinien sein Abitur und führte zunächst eine eigene Farm mit Rindern und Schafen. Im September 1987 kam er gemeinsam mit seiner Ehefrau nach Deutschland – ein Neuanfang, der sich als großer Gewinn für das Unternehmen erwies.

Bereits am 1. Februar 1988 begann Cristian Stangen seine Karriere bei der Franz Veit GmbH als Fachlagerist. Durch sein Engagement und seine Fachkenntnis wurde er nach wenigen Monaten zum Versandleiter befördert – eine Position, die er über Jahrzehnte mit beeindruckender Hingabe ausfüllte.

Cristian Stangen prägte die Versandabteilung maßgeblich, indem er Lagersysteme mit aufbaute und stetig optimierte. Seine außergewöhnliche Arbeitsbereitschaft – ob beim Be- und Entladen von LKWs bis spät in die Nacht oder in seiner Rufbereitschaft – machte ihn zu einer verlässlichen Stütze des Unternehmens. Besonders hervorzuheben ist sein Talent, ein großes Team mit unterschiedlichen Charakteren zu vereinen und für eine harmonische Zusammenarbeit zu sorgen.

Die Franz Veit GmbH dankt Cristian Stangen für seinen jahrzehntelangen Einsatz, seine Loyalität und sein vorbildliches Engagement.

Über die Franz Veit GmbH – Papierrollen sind unsere Welt

Die Franz Veit GmbH mit Sitz in Hirschaid bei Bamberg versorgt seit über einem Jahrhundert den Einzelhandel, das Lebensmittelgewerbe und die Gastronomie mit hochwertigen Papierprodukten. Rund 200 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Produktion reibungslos läuft.

Mit modernsten Spezialmaschinen für Schneide-, Druck- und Verpackungstechniken verarbeitet das Unternehmen jährlich etwa 40.000 Tonnen Papier auf einer Produktions- und Lagerfläche von rund 30.000 m². Als führender Hersteller in Europa produziert Franz Veit unter anderem Kassenrollen, Luftschlangen und Lottorollen. Ein stark wachsender Geschäftsbereich ist die Entwicklung und Fertigung nachhaltiger Verpackungslösungen. Insgesamt entstehen am Standort Hirschaid über 4.000 verschiedene Erzeugnisse – und all das aus Papier.