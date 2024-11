Bewährter Technologie für beschichtete Papierverpackungen mit definierten Barriere-Eigenschaften 

FlexPack-Anlage: flexibel konfigurierbar

Papierverpackungen werden immer beliebter, doch selbst diese umweltfreundlichen Alternativen kommen oft nicht ohne eine dünne Kunststoffschicht aus. Die Extrusionsbeschichtungs- und Laminieranlagen von SML bieten eine zuverlässige Lösung zur Herstellung ultradünner Beschichtungen, die den Anforderungen nationaler und europäischer Recyclingrichtlinien entsprechen.

Steigende Nachfrage nach recycelbaren Verpackungen

In vielen Ländern fördert die Gesetzgebung die Reduzierung von Verpackungen, die aus Verbundmaterialien bestehen, um höhere Recyclingquoten zu erzielen. Dies hat den Bedarf an innovativen Verpackungsprodukten gesteigert, wie etwa Monomaterialverpackungen aus Kunststoff oder Papierverpackungen mit erweiterten Eigenschaften.

Optimierte Funktionen für Papierverpackungen

Durch spezielle Beschichtungen können die Funktionalitäten von Papierverpackungen erheblich verbessert werden, insbesondere in den Bereichen Fett- und Feuchtigkeitsschutz, Bedruckbarkeit und Siegelfähigkeit.

Eine der größten Herausforderungen ist es, den Kunststoffanteil in Papierverpackungen so gering wie möglich zu halten, um die Anforderungen an Recyclingfähigkeit zu erfüllen. Laut den neuen EU-Vorgaben darf der Kunststoffanteil in vielen Ländern nur noch unter fünf Prozent der Gesamtverpackung liegen.

Technologien der FlexPack-Serie von SML

Die FlexPack-Anlagen von SML sind speziell darauf ausgelegt, extrusionsbeschichtete Papierprodukte mit minimalen Kunststoffanteilen herzustellen. Die Anlagen ermöglichen extrem niedrige Beschichtungsgewichte von weniger als 4 g/m² – ausreichend, um die gesetzliche Grenze von fünf Prozent zu unterschreiten und die Produkte als recycelbare Papierverpackungen einzustufen.

Entscheidende Kriterien für minimalen Kunststoffanteil:

Verwendung von hochwertigem Papier mit sehr niedrigen Verunreinigungen

Oberflächenvorbereitung durch Corona- oder Flammvorbehandlung für schwerere Papier- oder Kartonvarianten

Verwendung hochqualitativer Barriereschnecken für exzellente Schmelzehomogenität

Einsatz von Breitschlitzdüsen mit automatischer Bolzenregelung und integriertem Decklingsystem für präzise Beschichtungsprofile

Optional eine Ozonbehandlung der Schmelzefahne, um die Oxidation zu erhöhen und die Haftung bei PE-Beschichtungen zu verbessern

Flexibel und anpassbar

SML hat ihre Technologien zur Beschichtung und Laminierung kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

Die Technologie ist bereits langjährig erprobt und vielseitig einsetzbar. Die meisten FlexPack-Anlagen, die das Unternehmen für die Lebensmittelindustrie hergestellt hat, können sofort für die Beschichtung von Papierverpackungen genutzt oder mit geringem Aufwand angepasst werden.

Neben der Standardbeschichtung mit fossilem oder biobasiertem Polyethylen können die Anlagen von SML auch Papierverpackungen mit EVOH-Barriereschichten herstellen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für nachhaltige Verpackungslösungen, die den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht werden.